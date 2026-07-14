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Liderança feminina avança, mas Brasil ainda ocupa as últimas posições em conselhos de empresas

Apesar do crescimento da presença de mulheres em cargos de liderança no mundo, participação feminina em conselhos brasileiros segue abaixo da média global

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h10 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h49
Mulheres de negócio apertando as mãos
Mulheres de negócio apertando as mãos (Creatas Images/Thinkstock)
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Liderança feminina avança, mas Brasil ainda ocupa as últimas posições em conselhos de empresas Priorizar nos meus resultados Google
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A presença de mulheres em cargos de liderança continua crescendo no mercado corporativo global, mas o avanço ainda ocorre de forma desigual entre os países. Segundo dados da Governance QualityScore, as mulheres ocupam atualmente quase 30% das cadeiras em conselhos de administração ao redor do mundo, e a maioria das empresas já conta com pelo menos duas representantes nesses colegiados.

Nos mercados emergentes, porém, a realidade ainda está distante desse cenário. De acordo com o relatório Global Trends in Women’s Corporate Leadership 2026, da ISS-Corporate, países como Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul registram participação feminina inferior a 20% nos conselhos de administração.

O Brasil aparece entre os países com menor representatividade feminina. No levantamento, o país ocupa a penúltima posição entre 28 mercados analisados, com média de apenas 1,4 mulher por conselho de administração, evidenciando os desafios para ampliar a presença feminina nos principais espaços de decisão das empresas.

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Para Liu Berman, presidente do Instituto Reinventando Futuros e uma das fundadoras do Instituto Elas na Economia Circular, a baixa representatividade também impacta a competitividade das empresas. “Os dados mostram o atraso do mercado brasileiro e o quanto as empresas perdem em competitividade internacional ao ignorar esse potencial. A liderança feminina traz uma dinâmica essencial para a eficiência dos negócios e para a abertura de novas frentes financeiras”, afirma.

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Rede de liderança feminina

À frente do Instituto Reinventando Futuros, Liu lidera uma estrutura composta exclusivamente por mulheres. A organização reúne lideranças como Fabíola Vasconcelos, vice-presidente e curadora de impacto; Priscilla Arantes, diretora de Projetos e Comunicação; e Milena Negrão, diretora de Programas de Educação.

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Para Liu, ampliar a presença feminina nos espaços de decisão exige mais do que políticas corporativas. “Há uma geração de profissionais qualificadas, empreendedoras e líderes que ainda encontra barreiras para chegar aos centros de decisão. A transformação desse cenário depende da mudança cultural, mas também de iniciativas capazes de fortalecer redes, criar oportunidades e ampliar a geração de renda”, afirma.

Os projetos coordenados pela executiva já reuniram mais de 600 especialistas, autoridades e representantes de organizações nacionais e internacionais para discutir temas ligados à economia circular, desenvolvimento sustentável e inovação social.

Na avaliação da empresária, investir em lideranças femininas deixou de ser apenas uma pauta de diversidade e passou a representar uma estratégia de desenvolvimento econômico. “Os resultados que alcançamos mostram que investir na liderança feminina não é apenas uma questão de equidade, mas de desenvolvimento econômico. Estamos ocupando espaços de decisão, fortalecendo comunidades e criando soluções inovadoras para desafios do presente e do futuro”, conclui.

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