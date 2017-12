Leroy Merlin traz para o Brasil loja baseada em experiência

A Leroy Merlin inaugurou hoje sua maior loja no país. É a unidade localizada na marginal Tietê, zona oeste de São Paulo, que contará com 20 mil m² até agosto de 2018. Hoje, a loja tem 12 mil m².

Na parte superior da Leroy funciona a Zôdio, varejista que conta com 23 lojas na França e Itália e desembarcou agora no Brasil. A nova marca deve concorrer com redes como Tok Stok e Etna.

Ao entrar na Zôdio, os clientes encontrarão uma espécie de casa, onde poderão fazer aulas de crochê ou tricô. A unidade também conta com um ateliê culinário, onde é possível fazer experimentações e depois provar a comida na mesa de jantar.

A loja conta com 20.000 itens de produtos, desde acessórios para a casa, para crianças, material para fazer arte e artigos de uso pessoal.

A Zôdio conta com ateliês das mais diferentes técnicas e um aplicativo pelo qual os empreendedores podem postar e vender seus produtos nas mídias sociais. Com isso, fortalecem suas redes de contato, se inspiram e ainda ganham pontos por suas ações, que podem ser convertidos em produtos e serviços na loja.

O aplicativo da Zôdio permite que os clientes postem suas invenções, desde um bolo até uma decoração feita por ele.

Leroy Merlin

A nova loja Leroy da marginal Tietê possui diferenciais em relação às outras unidades. Uma das novidades é o horário de funcionamento, das 6h30 às 23h30 a partir do dia 6 de dezembro.

A rede está levando para todas as unidades a possibilidade de comprar pela internet e retirar nas lojas. Com isso, se livra do pagamento do frete de entrega.

Outra novidade é a possibilidade de comprar em casa e levar suas escolhas para a loja, onde será atendido por um profissional que poderá analisar suas ideias. O vendedor também poderá atender os clientes fora da loja, realizando a venda em domicílio ou mesmo na sua obra.