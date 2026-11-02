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Leilões de transmissão de energia podem superar R$ 50 bilhões em 2027

Aneel prevê três licitações no próximo ano; novo corredor para transportar eletricidade deve concentrar R$ 30 bilhões dos aportes

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 11h46
Em agosto, a Aneel anunciou intervenção em oito subsidiárias do Grupo Rede
O principal projeto será um novo bipolo, sistema de transmissão em corrente contínua usado para transportar grandes volumes de energia por longas distâncias. (ABR/VEJA)
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Leilões de transmissão de energia podem superar R$ 50 bilhões em 2027 Priorize VEJA no Google

Os leilões de transmissão de energia previstos para 2027 poderão superar 50 bilhões de reais em investimentos, com cerca de 30 bilhões destinados a um novo corredor de transporte de eletricidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trabalha com três licitações, previstas para abril, outubro e dezembro. Os valores dependem da definição dos projetos que serão incluídos nos editais.

A estimativa foi apresentada pelo secretário de Leilões da agência, Ivo Sechi Nazareno, na sexta-feira (30), após o último leilão de transmissão de 2026, realizado na B3, em São Paulo. Os recursos correspondem aos investimentos estimados para a implantação dos empreendimentos pelas empresas vencedoras, com execução ao longo dos prazos contratuais.

O principal projeto será um novo bipolo, sistema de transmissão em corrente contínua usado para transportar grandes volumes de energia por longas distâncias. O empreendimento terá mais de 2.000 quilômetros de linhas e capacidade de 3 gigawatts, equivalentes a 3.000 megawatts. Sua função será ampliar o escoamento da geração renovável do Nordeste para os centros consumidores do Sul e do Sudeste.

A transmissão conecta as regiões produtoras às áreas de consumo. A ampliação dessa infraestrutura permite transportar a eletricidade gerada em locais distantes dos consumidores e reduzir limitações da rede que dificultam o aproveitamento da oferta disponível.

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Novo corredor deve ir a leilão em outubro

A previsão é que o empreendimento em corrente contínua seja licitado em outubro. O projeto utilizará a tecnologia VSC, sigla em inglês para conversores de fonte de tensão, equipamentos que fazem a ligação entre o sistema de corrente contínua e a rede de corrente alternada. A adoção dessa tecnologia diferencia o projeto dos sistemas contratados anteriormente.

“Provavelmente esses contratos que se originarem desse leilão serão os maiores que o Brasil já contratou em transmissão”, afirmou Nazareno durante a entrevista à imprensa.

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A licitação de dezembro deverá reunir projetos em corrente alternada, utilizada nas redes convencionais de transmissão. A preparação dos dois leilões do segundo semestre será feita conjuntamente, com separação dos empreendimentos por tipo de instalação.

Primeiro leilão prevê contratação de baterias

O primeiro certame está marcado para 30 de abril de 2027. A proposta submetida à consulta pública pela Aneel prevê 12 lotes e investimentos de 12,9 bilhões de reais, com obras em 13 estados. O desenho inicial inclui 3.245 quilômetros de novas linhas e prazos de conclusão entre 36 e 60 meses após a assinatura dos contratos.

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Uma das novidades é a contratação de armazenamento por baterias no segmento de transmissão. O sistema previsto para o Acre tem como objetivo aumentar a confiabilidade do atendimento às regiões de Cruzeiro do Sul e Feijó. As baterias permitem armazenar eletricidade para utilização posterior, acrescentando uma alternativa de suporte ao abastecimento.

A composição definitiva do leilão ainda depende da análise das contribuições à consulta pública e de decisões sobre alguns empreendimentos. Entre os projetos condicionados a definições adicionais estão instalações associadas à interligação elétrica entre Brasil e Bolívia e um lote destinado ao atendimento de grandes consumidores de energia no Nordeste. A proposta de edital prevê encaminhamento ao Tribunal de Contas da União em dezembro, após deliberação da diretoria da Aneel.

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