ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Leilões de baterias devem deixar mais de 98% da potência inscrita de fora

Juros elevados, dúvidas sobre remuneração e exigências regulatórias dificultam investimentos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h03
Módulos de armazenamento de energia em contêineres brancos, dispostos em fileiras sobre um terreno árido, com um vasto campo de painéis solares ao fundo sob um pôr do sol dourado
Os dois leilões de baterias estão previstos para dezembro (Engie/Divulgação)
Continua após publicidade
Leilões de baterias devem deixar mais de 98% da potência inscrita de fora Priorize VEJA no Google

Os primeiros leilões de baterias de grande porte do Brasil, previstos para dezembro, devem terminar com mais de 98% da potência cadastrada sem contratação. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) recebeu 6.091 projetos, que somam impressionantes 296,8 gigawatts (GW), mas as estimativas de mercado apontam para uma contratação de apenas 2 GW a 5 GW. Isso significa que, mesmo no cenário mais otimista dessa faixa, menos de 2% da capacidade inscrita conseguiria contratos. A disputa pode movimentar bilhões de reais em investimentos, mas há um problema adicional: parte dos interessados ainda não sabe se conseguirá transformar seus projetos em negócios rentáveis.

A diferença entre a oferta e a demanda esperada ajuda a explicar o tamanho da seleção. Mas não é o único obstáculo. Juros elevados, indefinições sobre a distribuição dos custos e exigências de implantação podem reduzir o número de concorrentes efetivos. O cadastramento, afinal, não representa um compromisso definitivo de investimento.

A portuguesa EDP, por exemplo, inscreveu projetos que somam cerca de 750 megawatts (MW), mas ainda avalia quantos levará efetivamente à disputa. Em entrevista ao Radar Econômico, o presidente da companhia no Brasil, João Brito Martins, alertou para as incertezas sobre a remuneração e os encargos associados aos empreendimentos.

“Talvez o principal seja definir quem é que pagará essa conta”, afirmou o executivo. Segundo Martins, a indefinição pode levar empresas a exigir remuneração mais elevada para compensar os riscos ou até a desistir da competição.

Siga
Continua após a publicidade

Há também o peso dos juros. Com títulos públicos oferecendo retornos próximos de IPCA mais 8% ao ano, empreendimentos de infraestrutura precisam apresentar rentabilidade suficiente para compensar os riscos de construção e operação. No caso da EDP, os recursos destinados ao Brasil ainda disputam espaço com oportunidades de investimento nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

A ENGIE Brasil também condiciona o sucesso dos leilões à resolução de questões regulatórias. Em posicionamento enviado ao Radar Econômico, a companhia defendeu a pré-qualificação dos investidores e a aplicação de penalidades rigorosas para evitar que empresas vençam a disputa sem capacidade de entregar os projetos.

Continua após a publicidade

A geradora também considera necessário repartir os custos do armazenamento entre todos os agentes beneficiados pela tecnologia, além de adequar os prazos de implantação a possíveis atrasos na obtenção de autorizações operacionais.

Outro ponto é o alcance das baterias na redução dos cortes de geração de energia eólica e solar, conhecidos como curtailment. Embora o armazenamento seja apontado como uma alternativa para aproveitar a energia excedente, a ENGIE estima que a entrada de 2 GW em operação teria efeito apenas marginal sobre o problema.

Continua após a publicidade

A Auren confirmou ao Radar Econômico que também cadastrou projetos para o leilão, mas não revelou a potência inscrita nem quanto pretende efetivamente disputar. A empresa afirmou que avaliará sua participação conforme a regulamentação e as condições finais do certame, mantendo disciplina de capital e foco na geração de valor no longo prazo.

A companhia também desenvolve, em parceria com a Esfera Energia, soluções que integram baterias, gestão e comercialização de eletricidade para clientes empresariais.

Continua após a publicidade

Os dois certames estão previstos para 2 e 4 de dezembro. O primeiro será destinado a sistemas com baterias de fabricação nacional, enquanto o segundo permitirá a participação de equipamentos importados. Os contratos terão duração de quinze anos, com início de fornecimento em agosto de 2028.

O desafio do governo será transformar o interesse recorde em investimentos concretos, sem contratar projetos incapazes de entrar em operação. Com uma oferta cadastrada dezenas de vezes superior à demanda estimada, a disputa promete ser acirrada. Para as empresas, porém, a decisão fundamental vem antes do lance: saber se a conta das baterias fecha.

Publicidade
TAGS:
Energia
Leilão
Radar Econômico
Setor Elétrico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).