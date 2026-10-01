Leilão terá eletrodomésticos da Casas Bahia com até 82% de desconto nesta sexta-feira

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Um leilão da Casas Bahia, organizado pela Kwara, oferecerá eletrodomésticos e móveis de mostruário com lances iniciais que chegam a ter 82% de desconto. No entanto, o custo final inclui 20% em taxas e os produtos são vendidos sem garantia, podendo apresentar avarias. É crucial avaliar as condições e agendar visita para conferir os itens.

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Eletrodomésticos e móveis de mostruário da Casas Bahia serão leiloados na sexta-feira, 2, em uma disputa organizada pela plataforma Kwara. Os lances iniciais podem representar descontos de até 82%, mas o custo efetivo da compra será maior do que o valor arrematado: além da oferta vencedora, o comprador terá de desembolsar outros 20% em taxas.

O leilão começa às 10h, e os lotes já estão disponíveis para consulta no site da Kwara. A relação inclui lavadoras, televisores, fogões, mesas, armários e outros itens. Os produtos deverão ser retirados em Jundiaí, no interior paulista.

A composição dos custos merece atenção dos interessados. A plataforma cobra comissão de 5% destinada ao leiloeiro e mais 15% referentes a despesas administrativas. Assim, quem arrematar um produto por 1. 000 reais terá de pagar, ao todo, 1. 200 reais. Além disso, os valores divulgados correspondem às ofertas iniciais, e não necessariamente ao preço pelo qual os itens serão vendidos, já que os lances podem aumentar durante a disputa.

Outro fator a considerar é o estado de conservação das mercadorias. Os lotes serão vendidos sem garantia de funcionamento e não haverá possibilidade de troca. Os produtos podem apresentar riscos, amassados, sujeira, marcas de desgaste e outros sinais de uso. Também existe a possibilidade de ausência de manuais, acessórios ou peças. As fotografias, descrições e medidas publicadas no portal servem apenas como referência e não asseguram as condições efetivas dos itens.

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Por isso, a organização recomenda que os participantes examinem cuidadosamente as informações de cada lote e as condições previstas nos editais. Também é possível agendar uma visita para conferir os produtos pessoalmente antes de fazer uma oferta.

Para participar, o interessado precisa se cadastrar na plataforma Kwara e solicitar autorização para o pregão com pelo menos uma hora de antecedência. Após a aprovação, será possível registrar lances diretamente ou programar ofertas automáticas.

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O pagamento deverá ser feito por Pix em até um dia útil depois da aprovação da oferta. O atraso poderá resultar em multa. Já a retirada dos produtos exige agendamento prévio com a equipe da Kwara, além do uso de calçado de segurança e de um veículo adequado e vazio. Não serão aceitas retiradas a pé ou de motocicleta, e os compradores não poderão recolher apenas uma parte do lote arrematado.