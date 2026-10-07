Leilão do pré-sal termina com sete blocos arrematados e R$ 530 milhões em bônus

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu nesta quarta-feira, 7, o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção com sete dos 13 blocos do pré-sal arrematados. Os contratos representam 530,5 milhões de reais em bônus de assinatura para a União e preveem investimentos mínimos de 778,4 milhões de reais na fase de exploração.

As áreas estavam localizadas nas bacias de Campos e Santos. Na primeira, a Prio Forte levou os blocos Magnetita e Hematita, enquanto a Petrobras ficou com Azurita. Na Bacia de Santos, a Petrobras arrematou Cruzeiro do Sul; o consórcio formado por CNOOC Petroleum e Sinopec ficou com Jade; a Equinor levou Rubi; e Equinor e Galp, em parceria, venceram a disputa por Rodocrosita.

Dos 13 blocos ofertados, seis não receberam propostas: Turmalina e Larimar, em Campos, e Aragonita, Opala, Granada e Cerussita, em Santos. Não houve concorrência direta por nenhuma das áreas vendidas: cada bloco recebeu apenas uma oferta. É importante destacar, além disso, que o arremate não significa que já exista uma reserva comercial comprovada nessas áreas. As companhias ganham o direito de explorar os blocos e assumem o risco de não encontrar petróleo ou gás em quantidade economicamente viável.

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Quem levou cada bloco

A Prio Forte ofereceu à União 32,80% do excedente em óleo do bloco Magnetita e 7,18% no Hematita. A Petrobras ficou com 30% do excedente de Azurita e 15,27% no Cruzeiro do Sul. No bloco Jade, CNOOC e Sinopec ofereceram 18,20%. A Equinor apresentou 25,02% para o Rubi, enquanto o consórcio com a Galp ofereceu 15,52% pelo Rodocrosita.

No regime de partilha, utilizado nas áreas do pré-sal, a empresa vencedora oferece um percentual do chamado excedente em óleo que será destinado à União. O bônus de assinatura, por sua vez, é definido previamente no edital.

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O Rodocrosita teve o maior ágio do leilão, de 494,64% sobre o percentual mínimo previsto no edital. Considerando os sete blocos, o ágio médio foi de 108,38%. Com o resultado, a área exploratória brasileira sob o regime de partilha passa de 24,8 mil para 39,2 mil quilômetros quadrados.

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O resultado ainda não encerra o processo. As empresas vencedoras precisam apresentar a documentação prevista e pagar os bônus de assinatura antes da formalização dos contratos, cuja assinatura está prevista pela ANP para ocorrer até 26 de fevereiro de 2027.