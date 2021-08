Leilão do 5G deve sair até a primeira quinzena de outubro, diz ministro

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta quarta-feira, 18, que o leilão do 5G no Brasil deve ser realizado em outubro. A previsão do ministro foi feita após o julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre validade das regras do edital do leilão.

Em coletiva de imprensa, Faria disse que não é possível precisar o dia exato do leilão, mas explicou que a após decisão final do TCU, o edital será encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e publicado em até sete dias. Dessa forma, o leilão poderá ser realizado em 30 dias. O certame deve atrair cerca de R$ 40 bilhões em investimentos.

“Estamos falando entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. No mais tardar, em outubro, nós teremos a realização do leilão”, afirmou.

O ministro também destacou a importância da adoção do 5G no país e disse que tecnologia vai permitir avanços em diversos setores.

“Todas as localidades do Brasil acima de 600 habitantes receberão internet, onde iremos abranger todas as escolas, todos os hospitais, postos de saúde”, informou.

Mais cedo, a maioria dos ministros do TCU votou a favor da aprovação do edital, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista. A análise deve ser retomada na semana que vem.

Com Agência Brasil