Leilão da Receita Federal tem iPhone, iPad e caixa de som por R$ 2.600

A Receita Federal está leiloando nesta quarta-feira produtos apreendidos no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Hoje é o último dia para realizar propostas. Estão sendo vendidos iPhones, videogames e itens de marcas, como tênis e perfumes.

Os fãs de tecnologia, ou que precisam de um aparelho novo, conseguem comprar um iPhone 7, um iPad de 128 GB e uma caixa de som da marca JBL a partir de 2.600 reais. Os itens estão disponíveis no lote 53.

No lote 38, os consumidores compram um iPad de 32 GB, um Chromecast, o console do PlayStation 4 e um controle por 1.800 reais.

O Xbox One pode ser arrematado junto com um iPad de 32 GB a partir de 1.300 reais, no lote 46. Um Apple Watch 3 com carregador sai por 900 reais no lote 63.

A partir do lote 70, carros são vendidos com preços que variam de 3.300 reais até 40.000 reais. Os preços são o maior atrativo do leilão, mas a Receita Federal recomenda a avaliação do produto antes da compra – checagem pode ser feita visitando o local onde eles estão armazenados ou verificando detalhes disponibilizados pelo órgão.

O consumidor também encontra roupas da Ralph Lauren, relógios da Armani e Michael Koors, perfumes da Dior e mesmo a boneca LOL Surprise. Ao todo, são 81 lotes.

Os usuários só conseguem comprar os produtos se possuírem um Certificado Digital – no site da Receita há orientações para a obtenção do documento. As propostas podem ser feitas até as 18h no site do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE).

A sessão de lances será realizada pela internet a partir das 14h do dia 12 de setembro.