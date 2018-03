Lego se prepara para lançar peças feitas com cana-de-açúcar

As peças do brinquedo Lego serão produzidas à base de cana de açúcar. Os primeiros blocos que ganharão esse novo tratamento, já neste ano, serão os que representam folhas, arbustos e árvores. A mudança faz parte do compromisso da empresa de usar materiais sustentáveis ​​em produtos e embalagens até 2030.

“Este é um ótimo primeiro passo no nosso ambicioso compromisso de fazer todos os tijolos Lego usando materiais sustentáveis”, disse Tim Brooks, vice-presidente de Responsabilidade Ambiental do Grupo Lego.

Os tijolos sustentáveis serão feitos de polietileno, um plástico macio, durável e flexível fabricado com etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. As peças serão tecnicamente idênticas às de plástico convencional, inclusive atendendo aos padrões de qualidade e segurança do produto.

“Crianças e pais não perceberão qualquer diferença na qualidade ou na aparência dos novos elementos, porque o polietileno à base de plantas tem as mesmas propriedades que o polietileno convencional “, disse Brooks.