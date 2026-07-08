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Lausanne-Sport x Flamengo: qual time vale mais?

Segundo dados do Transfermarkt, o elenco rubro-negro vale cerca de 9,7 vezes mais que o adversário europeu

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 17h49 | Atualizado em 8 jul 2026, 18h05
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O amistoso entre Lausanne-Sport e Flamengo desperta a curiosidade dos torcedores não apenas pelo duelo em campo, mas também pela diferença financeira entre os dois elencos. Segundo dados do Transfermarkt, o elenco do clube carioca está avaliado em 224,95 milhões euros, enquanto o do time suíço soma 23,13 milhões euros. Na prática, isso significa que o grupo rubro-negro vale cerca de 9,7 vezes mais que o adversário europeu.

A disparidade é explicada pela presença de jogadores de alto valor de mercado no Flamengo. O meia Lucas Paquetá lidera a lista, avaliado em 32 milhões euros, seguido pelo atacante Pedro, com 20 milhões de euros. Também aparecem entre os atletas mais valiosos Samuel Lino (15 milhões de euros), Giorgian De Arrascaeta (14 milhões de euros) e Jorge Carrascal (13 milhões de euros).

Do lado do Lausanne-Sport, o elenco é formado majoritariamente por jovens jogadores e atletas em desenvolvimento. O zagueiro Karim Sow é o mais valioso do clube, com valor de mercado estimado em € 5 milhões, seguido pelo atacante Omar Janneh, avaliado em 4 milhões de euros, e pelo volante Jamie Roche, estimado em 3,5 milhões euros.

Convertendo os valores para reais (considerando o euro próximo de 6,40 reais), o elenco do Flamengo ultrapassa 1,4 bilhão de reais, enquanto o Lausanne-Sport está avaliado em aproximadamente 148 milhões de reais. Apesar da diferença expressiva no valor de mercado, o amistoso serve como oportunidade para as duas equipes testarem jogadores e ajustarem suas formações para a sequência da temporada. Para o Flamengo, o confronto também reforça o peso financeiro de um dos elencos mais valiosos do futebol sul-americano diante de um tradicional clube da primeira divisão suíça.

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