Latam vai cobrar por marcação de assentos e antecipação de voos

A partir de 16 agosto, a Latam vai passar a cobrar tarifa para marcar assentos e antecipar voos em tarifas econômicas. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17) no site da companhia aérea.

Para antecipar ou adiar o horário do voo, o cliente terá de pagar R$ 75. As alterações para o mesmo dia são restritas a voos nacionais e podem ser solicitadas em até 1 hora antes do embarque do voo original, pelo aplicativo ou pelo site. Quem emitiu a passagem até 15 de agosto na tarifa Light pode antecipar os voos sem custo.

Para selecionar a poltrona antecipadamente a partir de 16 de agosto, o cliente terá de pagar R$ 15 na modalidade Light e R$ 25 na modalidade Promo.

Caso o consumidor não queira arcar com o custo, o próprio sistema fará a seleção do lugar automaticamente 48 horas antes do voo, de forma aleatória.

Segundo a empresa, “as alterações fazem parte da nova experiência que a empresa começou a oferecer em 2016, quando promoveu alternativas de perfis de tarifas para que os passageiros paguem somente pelo serviço que utilizam.”