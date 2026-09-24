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Latam tem menor tarifa entre grandes aéreas e amplia liderança no Brasil

Companhia registrou bilhete médio de 764,17 reais em agosto e atingiu 41,6% do mercado doméstico, maior participação do ano

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h00 | Atualizado em 24 set 2026, 12h14
Avião da Latam decola no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 09/08/2021
Avião da Latam (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)
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Latam tem menor tarifa entre grandes aéreas e amplia liderança no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A Latam encerrou agosto com a menor tarifa média entre as três maiores companhias aéreas do país, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O bilhete médio da empresa ficou em 764,17 reais, abaixo dos 772,98 reais da Azul e da média do mercado doméstico, de 776,87 reais.

O resultado ocorre justamente no momento em que a Latam amplia sua liderança no Brasil. Em agosto, a companhia alcançou 41,6% de participação no mercado doméstico, seu maior nível no ano, e transportou mais de 4,1 milhões de passageiros.

Na comparação com julho, a tarifa média da Latam subiu 7,06%, avanço inferior à média do mercado, de 10,78%. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a companhia também registrou a menor alta entre as três grandes, de 16,42%, ante expansão de 24,44% no mercado doméstico.

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A combinação de preços mais baixos e ganho de participação ocorre em meio à expansão da operação da empresa no país. A Latam encerrou agosto atendendo 63 destinos brasileiros e prepara uma nova rodada de crescimento de sua malha com a chegada dos Embraer E195-E2.

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