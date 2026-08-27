Latam supera Azul e assume maior tarifa média pela primeira vez em 14 anos

Durante mais de uma década, havia uma espécie de regra silenciosa nos céus brasileiros: entre as três maiores companhias aéreas, a Azul costumava cobrar a tarifa média mais alta. Havia uma explicação para isso. Enquanto Gol e Latam travavam boa parte de sua disputa nas grandes cidades, a Azul construiu uma malha que se espalhou pelo interior do país, entrando em dezenas de mercados onde o passageiro tinha poucas — às vezes nenhuma — alternativas. Em 2026, essa velha ordem virou de cabeça para baixo. Pela primeira vez em quatorze anos, a Latam ultrapassou a Azul e terminou o primeiro semestre com a maior tarifa média entre as gigantes da aviação nacional.

Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que a tarifa média da Latam chegou a 678,87 reais entre janeiro e junho. Na Azul, ficou em 672,23 reais. A diferença, de apenas 6,64 reais, parece quase irrelevante para quem compra uma passagem de avião. Para o mercado, conta uma história bem maior: encerra um padrão que resistia desde 2012 e revela trajetórias opostas de preços nas duas companhias.

É justamente aí que a mudança ganha importância. A Latam não chegou ao topo porque a Azul simplesmente parou de cobrar caro. Nos últimos três anos, os preços das duas empresas caminharam em direções radicalmente diferentes. No primeiro semestre de 2023, uma passagem da Azul custava, em média, 786,56 reais, nada menos que 182,41 reais acima dos 604,15 reais cobrados pela Latam. Desde então, a tarifa média da Azul caiu 14,5%. A da Latam avançou 12,4%. Um abismo de 182 reais transformou-se numa vantagem de menos de 7 reais para a companhia que estava atrás.

A aproximação vinha acontecendo à vista de todos. Em 2024, a diferença entre as duas havia desabado para cerca de 49 reais. No ano passado, ficou em aproximadamente 45 reais. Neste ano, desapareceu. A Latam aumentou sua tarifa média em 5,9% sobre o primeiro semestre de 2025, de 640,82 reais para 678,87 reais. A Azul fez o movimento contrário: reduziu o valor em 2%, de 686,07 reais para 672,23 reais. A Gol também encareceu seus bilhetes, em cerca de 6,5%, mas continuou isolada no posto de menor tarifa média das três, com 600,44 reais.

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A comparação exige uma ressalva importante. Tarifa média não significa que a Latam seja necessariamente mais cara que a Azul quando as duas vendem exatamente o mesmo voo. O número reúne passagens comercializadas em milhares de combinações de rotas, datas e horários. E poucas empresas possuem um mapa tão peculiar quanto o da Azul. Ao fim de 2025, a companhia atendia 160 destinos domésticos, contra 65 da Gol e 59 da Latam. Era a única empresa com voos regulares para 80 dessas localidades e liderava 88% das rotas em que atuava. É uma rede que durante anos ajudou a explicar por que seu bilhete médio custava mais.

A virada ocorre justamente quando voar ficou mais caro de produzir. Em junho, o querosene de aviação custava 5,66 reais por litro, uma alta de 57,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Ainda assim, a tarifa média de todas as passagens domésticas vendidas naquele mês avançou apenas 0,3%, para 660,54 reais. É um lembrete de que combustível pesa, mas não determina sozinho o preço que chega ao passageiro. Concorrência, ocupação dos aviões, capacidade oferecida e desenho da malha fazem parte da mesma equação.

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Há também uma ironia na troca de posições. A Latam prepara-se para entrar justamente num terreno em que a Azul construiu parte de sua identidade. A companhia começará a receber no fim deste ano os primeiros Embraer E195-E2 de sua história, aeronaves menores que permitirão aumentar a presença em mercados domésticos de menor densidade. É o tipo de avião que há anos ocupa papel central na estratégia da rival.

Por quatorze anos, a Azul sustentou a maior tarifa média enquanto fazia algo que suas concorrentes não faziam na mesma escala: levar aviões a cidades onde quase ninguém mais chegava. Agora, a empresa continua com uma malha doméstica quase três vezes maior que a da Latam, mas perdeu o posto de mais cara. A diferença entre as duas é de meros 6,64 reais. Pequena demais para impressionar no cartão de crédito. Grande o bastante para mostrar que uma das regras mais persistentes da aviação brasileira acaba de cair.