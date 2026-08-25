Latam movimenta US$ 505 milhões para turbinar frota e acelerar expansão

A Latam Airlines Group vai investir na expansão e modernização de sua frota com um financiamento de aproximadamente 505 milhões de dólares. A operação, liderada pelo BNP Paribas, prevê a incorporação de 11 novas aeronaves ao grupo no segundo semestre de 2026 e combina crédito de longo prazo com metas de sustentabilidade.

Do total captado, 400 milhões de dólares estão vinculados a critérios de sustentabilidade. A operação contempla um Airbus A320neo, quatro Airbus A321neo e seis Embraer E195-E2, que serão incorporados à frota da companhia ao longo dos próximos meses.

O acordo marca ainda a primeira vez que a Latam utiliza esse tipo de estrutura de financiamento para aeronaves da Embraer. A estratégia permite à companhia diversificar suas fontes de capital e acessar recursos de longo prazo em um cenário marcado por volatilidade nos mercados e custos elevados de combustível. “Esta operação combina três elementos relevantes para a estratégia financeira da Latam: diversifica nossas fontes de financiamento, apoia a renovação e o crescimento de nossa frota e vincula parte de suas condições ao nosso desempenho em sustentabilidade”, afirma Andrés del Valle, diretor de Finanças Corporativas do Latam Airlines Group.

Crédito fica condicionado à redução de emissões

Uma das características da operação é a possibilidade de a Latam obter melhores condições financeiras conforme avance no cumprimento de suas metas ambientais. Os incentivos na taxa de juros estão vinculados à redução da intensidade de emissões de CO₂ da companhia. Na prática, quanto maior for o avanço na redução da quantidade de carbono emitida por unidade transportada, melhores podem ser as condições do financiamento.

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A estratégia está alinhada às metas globais do grupo, que pretende reduzir em 6% a intensidade de suas emissões até 2030, tendo 2019 como ano-base, e alcançar emissões líquidas zero até 2050. Esta é a segunda operação de crédito da Latam vinculada a indicadores de sustentabilidade. Em dezembro de 2024, a companhia fechou seu primeiro Sustainability-Linked Loan, uma linha de crédito rotativo de 300 milhões de dólares garantida por motores.

O novo financiamento faz parte de um plano mais amplo de renovação da frota. Apenas no primeiro semestre de 2026, a Latam incorporou 13 aeronaves de última geração. Até o fim do ano, a companhia espera receber outras 28, ultrapassando a marca de 40 novos aviões incorporados em 12 meses. Com o movimento, a expectativa é encerrar 2026 com mais de 410 aeronaves na frota. Entre as novidades está a chegada dos Embraer E195-E2, que serão utilizados pela primeira vez pela companhia na malha doméstica brasileira. Para 2027, a Latam também prevê a estreia do primeiro Airbus A321XLR.

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O plano de longo prazo é ainda mais ambicioso. Até 2030, o grupo pretende incorporar até 130 aeronaves adicionais, fazendo com que mais da metade de sua frota seja composta por modelos de última geração. Segundo os fabricantes, os novos aviões podem reduzir entre 20% e 25% as emissões de CO₂ em comparação com as gerações anteriores. Para a Latam, a renovação da frota cumpre uma dupla função: ampliar a capacidade operacional e, ao mesmo tempo, reduzir a intensidade de carbono da operação.