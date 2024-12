Latam, Gol e Azul caem no ranking mundial de avaliação de companhias aéreas

Nesta terça-feira, 3, a AirHelp, empresa de tecnologia de viagens, divulgou o ranking internacional AirHelp Score 2024, que mede a qualidade dos serviços das companhias aéreas. As brasileiras Latam, Gol e Azul destacaram-se pela queda em suas pontuações, o que indica uma piora no desempenho de seus serviços gerais.

O levantamento é tradicionalmente elaborado a partir da avaliação de passageiros e, em sua edição de 2024, foram listadas 109 companhias, avaliadas por 19,8 mil usuários de 54 países. A pesquisa foi estruturada em três temas centrais: pontualidade dos voos, qualidade do serviço das companhias aéreas e o processamento de reclamações com base na eficiência do atendimento de pedidos de indenização de clientes.

Em relação às melhores do mundo, a companhia aérea belga Brussels Airlines emplacou em primeiro lugar no ranking, desbancando a Qatar Airways, que caiu para a segunda posição após dois anos consecutivos no topo. A empresa belga alcançou 8,12 como nota final, destacando-se pelo processamento de reclamações, com 8,7 de nota, opinião do cliente, com 7,9, e pontualidade, com 7,8. A Qatar Airways não fica muito atrás, com pontuação final de 8,11. Seu processamento de reclamações teve nota 7,3, a opinião do cliente se deu em 8,9 e a pontualidade, em 8,2.

De acordo com a pesquisa, a Latam Airlines saiu do quinto lugar em 2022 — ela não apareceu na relação de 2023 — para o 23º lugar neste ano. Pelo segundo ano consecutivo, Gol e Azul perderam posições no ranking. A Gol caiu dez posições, saindo do 68º lugar para 78º em 2024. Já a Azul apresentou a maior queda na comparação com 2023, passando do 47º lugar para 83º neste mesmo período.

Entre as empresas aéreas nacionais, a Latam Airlines foi bem avaliada no desempenho pontual, com 8,3 de nota, e na qualidade dos serviços, com 8,1. Porém, obteve 5,0 para processamento de reclamações, atingindo 7,16 como nota final. A Gol recebeu 8,4 para pontualidade, 7,8 para serviços e apenas 0,1 em relação ao atendimento de reclamações de usuários, alcançando pontuação final de 5,44. A Azul obteve 8,2 para serviços, 7,7 para pontualidade e somente 0,1 para processamento de reivindicações, chegando a 5,32 como pontuação final.

Para Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil, os resultados do ranking reforçam a insatisfação dos usuários com as companhias aéreas nacionais, especialmente no que diz respeito à resolução de reclamações sobre problemas nos serviços prestados pelas empresas. “É um alerta para que as companhias se atentem e busquem soluções para oferecer melhores serviços”, afirma.

