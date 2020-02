Latam deixará aliança de aéreas e encerra parceria com American Airlines

A Latam vai deixar a aliança oneworld, formada por diversas companhias aéreas internacionais para compartilhamento de voos e rotas. Segundo a companhia, os benefícios oferecidos para clientes pela oneworld vão até 30 de abril. Atualmente, treze companhias aéreas (entre elas a Latam) fazem parte da aliança. As empresas compartilham serviços de check-in, despacho de bagagem, compra de passagens, entre outros.

A aérea brasileira afirma que vai manter acordos bilaterais com onze das companhias. Porém, a parceria com a American Airlines será encerrada. A partir de 1º de maio de 2020, os clientes do programa de fidelidade da Latam não poderão acumular ou resgatar pontos em voos da American Airlines nem acessar as salas VIP da companhia americana. “A LATAM respeitará todos os bilhetes de voos da American Airlines que foram resgatados com pontos da LATAM Pass antes de 1º de maio de 2020, por até 12 meses após essa data”, informou a companhia.

A mudança acontece durante negociações da Latam com a empresa americana Delta, concorrente da American Airlines, para compartilhamento de voos e rotas (codeshare) e acesso a salas vips e benefícios para passageiros frequentes. A companhia brasileira transferiu suas operações no Aeroporto Internacional John F. Kennedy (Nova York) do Terminal 8 para o Terminal 4.

De acordo com a empresa, a mudança ocorre para facilitar melhores conexões entre os voos da Latam e da Delta. Os clientes da classe Premium Business e do programa de fidelidade nas categorias Black Signature, Black e Platinum.

Publicidade

Segundo a Latam, a aliança com a Delta vai fornecer conectividade a 435 destinos no mundo. A previsão da companhia brasileira é fechar acordo com a Delta ainda no primeiro semestre deste ano. As subsidiárias da Colômbia e do Equador já fecharam com a Delta, enquanto Latam Brasil e Chile ainda estão em negociações.

Acordos bilaterais

A Latam afirmou que manterá acordos bilaterais com British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan Airlines. Em parceria com essas companhias, será oferecida, a partir de 1º de maio, compra de passagens aéreas pelos sites e acúmulo e resgate de pontos por meio dos programas de passageiro frequente. Já o acesso às salas VIP dependem de acordo final com cada companhia aérea.