Larry Ellison, amigo de Trump, fica US$ 207 bi mais ‘pobre’

O empresário Larry Ellison, aliado de Donald Trump, viu sua fortuna encolher em cerca de 207 bilhões de dólares desde o pico de setembro de 2025. A queda acompanha o tombo das ações da Oracle, que recuaram mais de 55% em relação ao auge do ano passado, em meio às dúvidas sobre a aposta bilionária da empresa em inteligência artificial.

O artigo atribui a perda ao aumento agressivo dos investimentos em data centers e à deterioração da confiança do mercado no modelo de negócios da Oracle. Analistas de mercado dos Estados Unidos avaliam que a bolha de IA pode ser 17 vezes maior que a da internet nos anos 2000.

A Bloomberg Billionaires Index mostrou Ellison com patrimônio de cerca de 181 bilhões de dólares em 2 de agosto, bem abaixo do pico que o levou, por breve período, ao topo da lista dos mais ricos do mundo.