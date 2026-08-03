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Economia

Larry Ellison, amigo de Trump, fica US$ 207 bi mais ‘pobre’

Aposta bilionária da Oracle em inteligência artificial derruba ações da empresa e encolhe fortuna do seu fundador

Por Redação 3 ago 2026, 18h39 | Atualizado em 3 ago 2026, 19h28
Larry Ellison
Larry Ellison (Reprodução/ Andrew Harnik/Getty Images)
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Larry Ellison, amigo de Trump, fica US$ 207 bi mais ‘pobre’ Priorizar nos meus resultados Google

O empresário Larry Ellison, aliado de Donald Trump, viu sua fortuna encolher em cerca de 207 bilhões de dólares desde o pico de setembro de 2025. A queda acompanha o tombo das ações da Oracle, que recuaram mais de 55% em relação ao auge do ano passado, em meio às dúvidas sobre a aposta bilionária da empresa em inteligência artificial.

O artigo atribui a perda ao aumento agressivo dos investimentos em data centers e à deterioração da confiança do mercado no modelo de negócios da Oracle. Analistas de mercado dos Estados Unidos avaliam que a bolha de IA pode ser 17 vezes maior que a da internet nos anos 2000.

A Bloomberg Billionaires Index mostrou Ellison com patrimônio de cerca de 181 bilhões de dólares em 2 de agosto, bem abaixo do pico que o levou, por breve período, ao topo da lista dos mais ricos do mundo.

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