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Lancôme aposta no TikTok Shop para vender perfumes de luxo

Marca do Grupo L’Oréal aposta no crescimento dos body splashes e lança três versões da linha La Vie Est Belle na plataforma

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 09h01
Três frascos de spray Lancôme La Vie Est Belle em tons de rosa, com gotas de água, cercados por framboesas, pétalas de rosa escuras, flores brancas e favas de baunilha, sobre um fundo azul claro
Produtos da Lancôme (Lancôme/Divulgação)
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A Lancôme anunciou nesta semana sua estreia no TikTok Shop, seguindo os passos da Yves Saint Laurent, que também pertence ao Grupo L’Oréal. A entrada na plataforma será marcada pelo lançamento de três versões da linha La Vie Est Belle em formato de body splash: L’Original, L’Elixir e Vanille Nude. A aposta acompanha o crescimento da categoria no comércio eletrônico, já que os body splashes femininos e masculinos ocuparam as duas primeiras posições entre os produtos de beleza mais vendidos no primeiro ano de operação do TikTok Shop no Brasil.

A estreia da Lancôme no TikTok Shop faz parte da estratégia da marca para apresentar a linha La Vie Est Belle a novas consumidoras e ampliar as ocasiões de uso das fragrâncias. Desenvolvidas para aplicações ao longo do dia, as novas brumas podem ser utilizadas após atividades físicas, na saída da praia, depois do banho ou durante a rotina de trabalho. Disponíveis em frascos de 100 ml, os produtos têm intensidade ajustável conforme a quantidade aplicada e foram pensados para facilitar o transporte e a reaplicação. “O Brasil é o maior mercado de body splash da América Latina, e as vendas da categoria cresceram quase cinco vezes mais acelerado que o mercado de beleza, segundo a Circana. A consumidora de body mists é uma grande de fragrâncias, com mais de cinco produtos na sua rotina. Ela se perfuma ao longo do dia, para refrescar-se, aumentar a duração da sua fragrância ou dar um boost no seu humor. Com os mists, La Vie Est Belle passa a fazer parte desses momentos”, afirma Laís Frota, Diretora de Lancôme no Brasil.

A executiva também explica que a escolha de lançar a linha de fragrâncias no TikTok Shop foi pensando exatamente na consumidora que já tem o costume de fazer compras similares na plataforma. A escolha do canal acompanha o comportamento de compra da categoria. As vendas de produtos de beleza no canal cresceram mais de 151% somente no primeiro semestre de 2026. Os produtos body splahs tanto feminino quanto masculino ocuparam as duas primeiras posições entre os produtos mais vendidos.  

La Vie Est Belle Hair & Body Mists, de Lancôme, estão disponíveis nas versões L’Original, L’Elixir e Vanille Nude, em frascos de 100 ml, com preço sugerido de 249,00 reais cada. 

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