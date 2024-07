Lançamento do Pix automático fica para junho do ano que vem

O Banco Central adiou para o ano que vem o lançamento do Pix automático. Previsto inicialmente para começar em outubro, o Pix automático agora tem um novo prazo: 16 de junho de 2025. A data foi publicada nesta segunda-feira em uma resolução.

O Pix Automático deve facilitar as cobranças recorrentes, e poderá ser usado por empresas para recebimento de pagamentos. A nova modalidade poderá ser utilizada para pagamentos de empresas de diferentes segmentos: concessionárias de serviço público, escolas, faculdades, academias, condomínios, clubes sociais, planos de saúde, serviços de streamings, portais de notícias, clubes por assinatura e empresas do setor financeiro. Para isso, o cliente deverá dar uma autorização prévia, no ambiente seguro da conta pelo próprio dispositivo de acesso (celular ou computador), permitindo os débitos automáticos, sem a necessidade de autenticação a cada transação.

Nova regra de segurança para o Pix

Com o objetivo de evitar fraudes, o BC também estabeleceu uma nova regra geral de segurança a ser aplicada às transações por Pix por celulares e computadores. Haverá um limite de 200 reais para transações feitas a partir de dispositivos móveis não cadastrados, respeitando um limite diário de mil reais. Para transações de valores que ultrapassem esses limites, será necessário cadastrar o celular ou computador. Essa exigência de cadastro, segundo o BC, se aplica apenas para dispositivos de acesso que nunca tenham sido utilizados pelos usuários para fazer uma transação Pix.