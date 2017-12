Ladrão armado rouba R$ 6 milhões em moedas virtuais, diz polícia

Um homem é acusado pela polícia de usar uma arma para roubar o equivalente a 1,8 milhão de dólares (5,97 milhões de reais) em moedas virtuais. O caso aconteceu na cidade de Nova York, Estados Unidos, no dia 4 de novembro, e foi divulgado na última terça-feira.

Segundo as autoridades, Louis Meza, de 35 anos, combinou um encontro com um conhecido para a noite daquele dia. O acusado sabia que a vítima guardava uma carteira virtual com dinheiro em seu apartamento.

Depois do encontro, Meza teria insistido em chamar um carro para a pessoa voltar para casa, e os dois se separaram. No trajeto, uma outra pessoa, que estava escondida no veículo, apontou uma arma para a vítima e pediu-lhe o celular, carteira e as chaves do apartamento. Ela foi mantida refém por um tempo, mas conseguiu escapar e chamar a polícia.

Os vídeos da câmera de segurança do prédio mostram Meza entrando no imóvel posteriormente, usando as chaves, e saindo com uma caixa. A suspeita é que dentro dela estava a carteira virtual da vítima, usada para transferência do equivalente a 1,8 milhão de dólares na moeda virtual Ethereum para a conta de Meza.

O suspeito responde a processo por oito crimes, incluindo roubo, sequestro e invasão de computador.