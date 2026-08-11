Lado Bom quer dobrar seguros e transformar imobiliárias em hubs financeiros

A Lado Bom Seguros quer dobrar sua produção de seguros até o próximo ano apostando em uma tese pouco explorada pelo mercado imobiliário: transformar as imobiliárias em plataformas de serviços financeiros. Hoje, a insurtech comercializa cerca de 2 mil seguros por mês, enquanto a Rede Vistorias, uma de suas sócias, realiza aproximadamente 20 mil vistorias mensais.

A diferença entre os dois números é vista pela companhia como a principal avenida de crescimento. A Lado Bom é uma joint venture da Rede Vistorias com a imobiliária catarinense Brognoli e nasceu da percepção de que as empresas do setor administram uma relação financeira relevante entre proprietários e inquilinos, mas capturam pouco valor além da taxa tradicional de administração.

“A imobiliária é um banco, mas não sabe disso”, diz Jonatan Matschulat, da Lado Bom. A provocação resume a estratégia do grupo: ampliar a receita das imobiliárias com produtos ligados ao mesmo imóvel e ao mesmo cliente. Além de seguros, o ecossistema inclui a Rede Vistorias e a Reparo Fácil, voltada a serviços de manutenção.

A companhia vê espaço para acelerar essa estratégia à medida que cresce o mercado de locação. Quase um quarto dos domicílios brasileiros já é alugado, segundo dados do IBGE, e a participação vem avançando de forma consistente nos últimos anos. Para Matschulat, uma maior formalização das locações também deverá favorecer imobiliárias profissionais e, consequentemente, a contratação de serviços associados.

Continua após a publicidade

A aposta ocorre depois de um ciclo de capitalização. O grupo passou por três rodadas de investimento, em 2018, 2020 e 2022, mas diz não buscar nova captação neste momento. A prioridade agora é crescer organicamente, elevar eficiência e aproveitar melhor a base já construída no Brasil.

A Rede Vistorias possui cerca de 140 franqueados no país e já iniciou uma expansão internacional. Depois de entrar em Portugal e no Uruguai, o grupo prepara novos passos na América Latina. Segundo Matschulat, a operação externa também deverá funcionar como canal para ampliar a distribuição dos produtos da Lado Bom.