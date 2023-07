Kwai lança plataforma para facilitar relação entre empresas e influencers

De olho nos millennials, o Kwai lançou um marketplace para que as empresas tenham maior contato com os “criadores” (ou influenciadores) da plataforma. A rede social chinesa, concorrente direta do TikTok, visa melhorar o ambiente de negócios dessas publicidades digitais.

Com 48 milhões de usuários ativos mensalmente no país, a plataforma investe na relação entre os influenciadores e as empresas como forma de bater de frente com outras redes sociais de vídeos curtos, como o Instagram e o próprio TikTok.

A diretora geral da Kwai no Brasil, Claudine Bayma, diz que o objetivo da empresa é dar celeridade e transparência a campanhas. “Através do marketplace é possível monitorar a performance da campanha, além de diminuir os pontos de fricção que costumam retardar as publicações”, afirma ela. “Estamos proporcionando um ambiente onde as empresas podem negociar e interagir com os criadores.”

Bayma aponta que mais de 1.400 criadores de conteúdo já estão cadastrados na nova modalidade da plataforma. Em 2021, a empresa anunciou uma primeira fase desse projeto, quando trouxe o Kwai for Business para impulsionar campanhas de marketing no app. Fora isso, a plataforma tem apostado em mininovelas, na transmissão de jogos esportivos e firmou, recentemente, um patrocínio ao Fortaleza, clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desenvolvimento

A plataforma chinesa vem em franca expansão no país e é o maior mercado da empresa no mundo, atrás apenas do próprio país asiático. “Quando eu cheguei na plataforma, em fevereiro de 2021, nós éramos sete funcionários. Hoje, somos mais de 70. E o Brasil já é o maior mercado do Kwai fora da China. Construir tudo isso num período tão curto tem sido bem desafiador e recompensador”, aponta a executiva.