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Krispy Kreme distribui donuts em voo da LATAM para marcar chegada a aeroporto brasileiro

Ação aconteceu em um voo que partiu de Congonhas e antecipou a entrada da rede americana no segmento aeroportuário do país

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h32 | Atualizado em 22 jun 2026, 17h40
Homem barbudo de óculos segura uma caixa branca de Krispy Kreme Doughnuts com bolinhas pretas, em um avião. Outros passageiros e um comissário de bordo são visíveis ao fundo
Krispy Kreme nas alturas (Krispy Kreme/Divulgação)
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A Krispy Kreme realizou nesta segunda-feira, 22, em conjunto com a LATAM Airlines uma ação que distribuiu o icônico Original Glazed® aos passageiros em um voo que saiu do Aeroporto de Congonhas para celebrar a chegada da marca ao seguimento aeroportuário no Brasil.

Para muitos, esse foi o primeiro contato com a Krispy Kreme, o que auxiliou na ampliação da marca para além de seus pontos de vendas atuais. “Viagem é um momento naturalmente associado à expectativa e à descoberta. A parceria com a LATAM Airlines nos permite criar uma conexão memorável com os consumidores em um contexto diferente do cotidiano, levando a Krispy Kreme para novos momentos de consumo”, afirma Cristiane Berna, Diretora de Marketing da Krispy Kreme Brasil.

Para a LATAM Airlines, a iniciativa também reforça o compromisso da companhia de tornar a jornada dos passageiros ainda mais agradável, por meio de ações que agregam valor à experiência de viagem. “Viajar é sobre viver experiências e criar boas lembranças. Ao lado da Krispy Kreme, conseguimos levar um momento de surpresa e carinho aos nossos passageiros, mostrando que a jornada pode ser tão especial quanto o destino. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de buscar constantemente novas formas de encantar quem escolhe voar com a LATAM”, destaca Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

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A loja do Aeroporto de Congonhas ainda não tem data de abertura. A Krispy Kreme chegou ao Brasil em 2025 por meio de uma joint venture com a AmPm, maior rede de lojas de conveniência do país, pertencente à Ipiranga.

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