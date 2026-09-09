Krispy Kreme anuncia duas novas lojas em São Paulo durante expansão da marca

A Krispy Kreme anunciou nesta semana a inauguração de duas novas lojas, em setembro, localizadas em São Paulo. Uma no Shopping Vila Olímpia, e a outra no Bourbon Shopping. As unidades fazem parte do plano de expansão na capital que tem como principal prioridade ampliar o acesso dos consumidores e conhecer a rede.

A loja do Shopping Vila Olímpia, localizada na Rua Olimpíadas, 360, no piso térreo, será a quarta da marca em shoppings e funcionará como quiosque, já a loja do Bourbon, localizada na Zona Oeste de São Paulo, na Rua Palestra Itália, 500, terá 40 m² e contará com a operação para delivery. As duas unidades serão abastecidas pelas lojas-produtoras da rede diariamente. “A abertura dessas duas novas lojas representa mais um passo importante em nosso plano de crescimento em São Paulo. Estamos construindo nossa presença na cidade de forma consistente, buscando estar cada vez mais próximos dos consumidores através de diferentes formatos, levando a experiência Krispy Kreme para diferentes regiões e momentos do dia a dia. Estes shoppings são estratégicos e nos permitem ampliar essa conexão com novos públicos”, afirma João Luiz Marçola, CEO da Krispy Kreme Brasil.

As novas unidades fazem parte da estratégia de expansão da Krispy Kreme na capital paulista, com lojas em diferentes regiões e formatos. O movimento amplia a atuação da rede no Brasil pouco mais de um ano após sua estreia no país, em abril de 2025. A operação brasileira é fruto de uma joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência da Ipiranga.