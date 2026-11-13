Krispy Kreme amplia operação em SP com loja-produtora e cinco novos pontos de venda

A Krispy Kreme inaugurou sua terceira loja-produtora na cidade de São Paulo, na Rua Eleonora Cintra, no Jardim Anália Franco, na Zona Leste da capital. A unidade tem capacidade para fabricar até 50 mil donuts por dia e também funcionará como centro de distribuição para abastecer outros pontos de venda da região. Com a nova operação, a capacidade produtiva da rede na capital poderá chegar a 150 mil unidades diárias, segundo a companhia.

Além da unidade produtora, a empresa prevê a abertura de outros três pontos de venda na Zona Leste, nos shoppings Anália Franco, Metrô Tatuapé e Aricanduva. A expansão também marca a entrada da rede no ABC Paulista, com duas lojas previstas: uma no Shopping ABC, em Santo André, e outra no ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul. Ainda não há previsão para as datas de abertura.

A ampliação da estrutura ocorre pouco mais de um ano após a chegada da marca ao Brasil, em abril de 2025, por meio de uma joint venture com a AmPm, rede de conveniência ligada à Ipiranga. Desde então, tem concentrado sua expansão em São Paulo, combinando unidades com produção própria e pontos de venda em shopping centers e locais de grande circulação, como o Aeroporto de Congonhas.