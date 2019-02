Kraft Foods se une a Heinz, da brasileira 3G Capital e Berkshire Hathaway

Depois de a negociação entre a empresa de investimentos brasileira 3G Capital e a Kraft Foods ter sido publicada na terça-feira à noite pelo jornal Wall Street Journal, nesta quarta saíram a confirmação e os detalhes do negócio. A Kraft irá se fundir com a Heinz, fabricante de molhos que foi adquirida pelo 3G há dois anos, e formar uma nova empresa, a The Kraft Heinz, formando a quinta maior companhia de alimentos e bebidas do mundo. A Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, também tem participação na Heinz.

As ações da Kraft subiam cerca de 17% nas negociações antes da abertura do pregão regular após o anúncio do acordo, que trará a Heinz de volta ao mercado acionário após sua aquisição pela 3G.

A companhia combinada terá receita de cerca de 28 bilhões de dólares, afirmaram as companhias em comunicado nesta quarta-feira. Os acionistas da Kraft deterão 49% da nova empresa e os da Heinz terão os 51% restantes. Os acionistas da Kraft receberão ações da companhia combinada, chamada Kraft Heinz Co, e um dividendo especial de 16,50 dólares por ação. O dividendo, que totaliza cerca de 10 bilhões de dólares, será financiado pela Berkshire e pela 3G Capital.

A empresa combinada terá oito marcas valendo mais de 1 bilhão de dólares cada e cinco valendo entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. No fechamento do pregão de terça-feira, a Kraft tinha valor de mercado de cerca de 36 bilhões de dólares, com base nas ações em circulação de acordo com dados de 2 de março.

Com agência Reuters)