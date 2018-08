Kit Kat cor-de-rosa chega ao Brasil e agita redes sociais

A Nestlé está trazendo ao Brasil o Kit Kat Ruby. É o primeiro chocolate naturalmente rosa a ser comercializado no mercado nacional.

O rosa é considerado o quarto tipo de chocolate existente no mundo, depois das versões ao leite, branco e amargo. Ele é elaborado a partir de um processo de fermentação especial do cacau Ruby.

Em edição limitada, o Kit Kat Ruby está disponível nas principais redes varejistas do Sul e do Sudeste do pelo preço sugerido de 5,49 reais. O Kit Kat rosa causou furor por onde passou – já foi lançado no Japão, Inglaterra e Portugal.

A notícia da chegada ao Brasil causou furor nas redes sociais. Consumidores se dizem ansiosos para provar a novidade.

Nem sei do que é, mas é kit kat e é rosa. — Manoela (@Mano_elas) August 24, 2018

O Kit Kat rosa já entrou para o número 1 da lista de coisas que eu quero MUITO comer — Nalu (@naluflor) August 24, 2018

No Brasil, o Ruby amplia o portfólio da Kit Kat, que já conta com as versões milk, white e dark. Em outros países, o Kit Kat conta com sabores inusitados, caso do wasabi, no Japão.