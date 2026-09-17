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Kinea vê bolsa brasileira descontada pelos juros e define caminhos para investimentos antes de eleições

Gestora avalia que ações podem se reprecificar com queda dos juros reais, mas avanço depende de agenda fiscal no próximo governo

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h00
Grupo de pessoas sorridentes, a maioria homens, vestindo camisetas azuis com o nome Kinea e KNCA11, comemorando atrás de um balcão com o logo da B3. Ao fundo, um painel azul com o nome Kinea e confetes digitais
Kinea, parte do Grupo Itaú Unibanco (Kinea/Divulgação)
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A bolsa brasileira pode parecer barata para quem olha apenas para os múltiplos, mas a Kinea, que faz parte do Grupo Itaú Unibanco, chama atenção para outro componente dessa conta: a taxa de juros usada para avaliar o preço das empresas. Em novo relatório divulgado nesta quinta-feira, 17, a gestora afirma que o desconto do mercado acionário está mais relacionado ao custo elevado do dinheiro do que à qualidade dos negócios listados.

O Ibovespa negocia atualmente próximo de oito vezes os lucros projetados, abaixo da média histórica de cerca de dez vezes. Ao mesmo tempo, o juro real de longo prazo está perto de 8% ao ano. Para a Kinea, esse nível de juros reduz o valor presente dos fluxos de caixa das empresas e também pressiona os próprios lucros, principalmente entre companhias domésticas mais endividadas. “O desconto não está nas ações, está nos juros”, afirma a equipe de pesquisa.

O problema não é apenas o custo do dinheiro. O relatório também chama atenção para o crescimento dos lucros das empresas brasileiras, que tem sido limitado na última década. Em dólar, o lucro projetado das companhias está 36% abaixo do nível de 2010, segundo os dados inclusos.

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É nesse cenário que as eleições ganham importância para o mercado. A gestora projeta que uma sinalização de controle fiscal capaz de levar o juro real de longo prazo de cerca de 8% para 7%, por exemplo, poderia provocar uma reprecificação relevante das ações. Em uma simulação com queda de 100 pontos-base, a Kinea estima uma alta de 10% a 15% no valor presente das ações.

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No entanto, esse potencial depende da política econômica adotada pelo próximo governo. Uma trajetória de juros menores poderia favorecer múltiplos, crédito, consumo e resultados corporativos. No sentido contrário, uma deterioração fiscal poderia levar o juro real de longo prazo para perto de 9% e pressionar novamente os preços dos ativos.

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Diante da incerteza eleitoral, a Kinea defende não esperar a definição do próximo governo para estruturar a carteira. A estratégia apresentada no relatório combina empresas menos dependentes do ciclo de juros, especialmente utilities e companhias ligadas ao Minha Casa, Minha Vida, com setores mais sensíveis a uma eventual queda das taxas, como bancos, varejo e parte da indústria.

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No caso das construtoras voltadas ao Minha Casa, Minha Vida, a justificativa está na combinação de geração de caixa, dividendos e perspectiva de crescimento, sustentada pelas condições subsidiadas de financiamento do programa com recursos do FGTS. A Kinea destaca que o programa atravessou diferentes governos, o que reduz a dependência da estratégia em relação a uma administração específica.

A lógica é atravessar o período eleitoral com ativos que tenham fundamentos próprios e, ao mesmo tempo, exposição a uma eventual melhora do ambiente econômico. A gestora, porém, ainda alerta que a valorização potencial da bolsa está condicionada à capacidade do próximo governo de promover as mudanças fiscais necessárias para reduzir de forma sustentável o custo de financiamento do país.

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