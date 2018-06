O KFC não perdoou a falha do goleiro espanhol durante a partida contra Portugal pela Copa do Mundo 2018 na última sexta-feira. Em publicação no Facebook, a rede fast food brincou: “Os espanhóis tentaram, mas o melhor frango do mundo ainda é o do Coronel”.

No jargão esportivo, “frango” é uma forma de referir-se à falha do goleiro, que acarreta em gol do adversário. No final do primeiro tempo, o goleiro David De Gea não conseguiu segurar um chute de longe do atacante Cristiano Ronaldo.

Espanha e Portugal enfrentaram-se pelo Grupo B da Copa do Mundo. O jogo acabou em 3 x 3 no Estádio Fisht, em Sochi, com três gols de Cristiano Ronaldo para o lado português. Pela Espanha, os gols foram marcados pelo zagueiro José Nacho e pelo brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa.

Nas redes sociais, usuários entraram na onda do KFC: