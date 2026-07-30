Kempinski estreia na América do Sul com hotel de luxo de R$ 1 bilhão na Serra Gaúcha

A rede alemã Kempinski Hotels, considerada a mais antiga marca de hotéis de luxo da Europa, escolheu o Brasil para sua estreia na América do Sul. O primeiro empreendimento da companhia no continente será o Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS), projeto que promete reposicionar um dos hotéis mais tradicionais da Serra Gaúcha e ampliar a oferta de turismo de alto padrão no país.

Com investimento superior a 1 bilhão de reais, considerando as obras e o desenvolvimento imobiliário, o complexo está sendo construído às margens do Vale do Quilombo e tem inauguração prevista para 2027. O projeto reúne hotelaria de luxo, residências de alto padrão e infraestrutura voltada ao lazer, bem-estar e gastronomia.

Ao todo, o empreendimento contará com 156 quartos de hotel e 195 residências privativas, totalmente mobiliadas e equipadas, que terão acesso aos serviços da rede Kempinski. As unidades variam de cerca de 50 m² a mais de 200 m² e seguem o conceito de segunda residência aliado aos serviços de um hotel cinco estrelas.

A chegada da marca coloca Canela ao lado de destinos internacionais que já integram o portfólio da Kempinski. A cidade recebe aproximadamente 9 milhões de turistas por ano e foi escolhida pelo potencial turístico e pela valorização imobiliária da região. O projeto é desenvolvido pela LDP Canela S/A, em parceria com a Kempinski Hotels. A proposta preserva parte da estrutura histórica do antigo Hotel Laje de Pedra por meio de um retrofit assinado pelo escritório Perkins&Will, responsável por projetos reconhecidos internacionalmente e premiados em competições de arquitetura e design.

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A estrutura do complexo terá cerca de 12 mil metros quadrados de áreas comuns, incluindo quatro piscinas, spa, academia, centro de convenções, anfiteatro, teatro e espaços de convivência. A gastronomia também será um dos destaques, com mais de dez operações, entre restaurantes, wine bar, rooftop bar e outros conceitos voltados à culinária local e internacional.

Segundo a empresa, o empreendimento aposta em um modelo que combina hospitalidade de alto padrão, investimento imobiliário e serviços exclusivos, acompanhando a crescente demanda por experiências de luxo e propriedades com infraestrutura completa.