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Keeta consegue no TJSP o que não obteve no Cade contra a 99Food

Tribunal derruba cláusulas dirigidas nominalmente à rival chinesa; decisão ocorre menos de um mês depois de o órgão antitruste rejeitar intervenção imediata

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h47 | Atualizado em 29 set 2026, 12h00
COMPETIÇÃO - Keeta, marca da Meituan: chegada iminente
Keeta (VCG/Getty Images)
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Keeta consegue no TJSP o que não obteve no Cade contra a 99Food Priorize VEJA no Google

A Keeta conseguiu nesta terça-feira, 29, no Tribunal de Justiça de São Paulo uma vitória que havia buscado — e não obtido — no Cade no início do mês. Por unanimidade, segundo comunicado da companhia, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial considerou ilegais cláusulas usadas pela 99Food para impedir restaurantes parceiros de trabalhar especificamente com a plataforma chinesa.

O julgamento representa uma derrota judicial para a estratégia contratual da 99Food, mas não significa o fim de qualquer modalidade de exclusividade no mercado de delivery. A discussão está concentrada nas chamadas “cláusulas de banimento”, que identificam nominalmente a Keeta ou empresas de seu grupo como concorrentes com os quais determinados restaurantes não podem contratar.

Segundo a Keeta, o desembargador Jorge Tosta acompanhou o relator, Rômolo Russo, e classificou a restrição dirigida à rival como um naked restraint — uma restrição à concorrência sem relação com uma exclusividade geral. Grava Brazil também teria acompanhado o relator, formando a unanimidade.

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O resultado ganha peso porque, em 2 de setembro, o Tribunal do Cade rejeitou, também por unanimidade, um pedido da Keeta para impor imediatamente uma medida preventiva contra as cláusulas da 99Food. O órgão antitruste entendeu que ainda não havia informações suficientes para justificar uma intervenção cautelar no mercado. A decisão, porém, não encerrou a discussão: o Cade determinou que a investigação sobre os contratos da companhia continuasse.

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Assim, Justiça e Cade analisam a mesma guerra comercial sob ângulos diferentes. Enquanto o órgão antitruste ainda apura os efeitos concorrenciais dos contratos sobre o mercado de delivery, o processo judicial discute a validade das restrições específicas impostas pela 99Food a seus parceiros.

A sentença de primeira instância já havia proibido a 99Food de executar cláusulas que impedissem restaurantes de contratar especificamente a Keeta e também de inserir novas previsões desse tipo nos contratos. A decisão não alcançava, porém, cláusulas genéricas de exclusividade que não escolhessem nominalmente um determinado concorrente.

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O processo é o de número 1106263-59. 2025. 8. 26. 0100. Até a manhã desta terça-feira, o sistema do TJSP ainda não havia disponibilizado o acórdão nem atualizado formalmente o resultado do julgamento, que constava como pendente de voto de vista.

A batalha entre Keeta e 99Food ocorre em meio à disputa por espaço no delivery brasileiro, mercado que voltou a receber pesados investimentos depois da reentrada da 99Food e da chegada da chinesa Meituan ao país. No Cade, a investigação deverá avaliar não apenas as restrições impostas aos restaurantes, mas duração dos contratos, incentivos financeiros, penalidades e seus efeitos sobre a possibilidade de os estabelecimentos operarem simultaneamente em diferentes plataformas.

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