Keeta anuncia expansão para 21 cidades e acirra disputa com iFood e 99Food

A Keeta anunciou nesta terça-feira, 6, que iniciará operações em 21 novas cidades brasileiras, retomando a expansão suspensa em fevereiro. O aplicativo de entrega de refeições da chinesa Meituan associa a decisão a uma vitória na Justiça contra cláusulas da 99Food que impediam restaurantes de trabalhar também com a plataforma. A empresa mantém o compromisso anunciado de investir 5,6 bilhões de reais no Brasil ao longo de cinco anos.

A nova etapa inclui Sinop, Sorriso e Rondonópolis, em Mato Grosso; Rio Verde, em Goiás; Toledo, no Paraná; Araçatuba, em São Paulo; e Governador Valadares, em Minas Gerais. A companhia já havia iniciado a prospecção de restaurantes e testes em parte dessas localidades. O anúncio não informa uma data única para o início das operações nas 21 cidades.

O movimento amplia a disputa em um mercado liderado pelo iFood, no qual a 99Food também busca ganhar espaço. A diferença de escala ainda é grande. O iFood informa ter mais de 180 milhões de pedidos mensais e cerca de 500 mil estabelecimentos parceiros. A Keeta afirma reunir 83 mil restaurantes cadastrados, 430 mil entregadores registrados e mais de 10 milhões de downloads no Brasil.

Para conquistar consumidores, os aplicativos precisam oferecer restaurantes que despertem interesse e uma rede de entregadores capaz de atender aos pedidos. Por isso, a disputa envolve não apenas descontos e publicidade, mas também as condições comerciais oferecidas aos estabelecimentos e os contratos que limitam sua presença em plataformas concorrentes.

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Em julgamento realizado em 29 de setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ilegais as cláusulas da 99Food que barravam parcerias com a Keeta. A 99Food afirmou que respeitaria a decisão, mas que recorreria, e sustentou que os acordos foram firmados voluntariamente para ajudar a consolidar sua entrada no mercado. Também acusou a concorrente de adotar práticas semelhantes.

A disputa judicial corre paralelamente à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em setembro, o órgão rejeitou um recurso da Keeta contra os contratos da 99Food, mas determinou o aprofundamento da investigação sobre possíveis práticas anticoncorrenciais no setor.

Segundo a Keeta, contratos de exclusividade ou restrições a concorrentes motivaram o adiamento da expansão nacional. A empresa chegou ao Brasil em 31 de outubro de 2025, com operações-piloto em Santos e São Vicente, e depois avançou para a capital paulista e municípios da região metropolitana. Até o novo anúncio, sua presença estava concentrada em 11 cidades de São Paulo.

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A companhia aposta agora em municípios fora dos grandes centros para ampliar a operação. Para os restaurantes, a entrada de outro aplicativo abre uma possibilidade de diversificar as vendas e negociar condições com mais fornecedores. O presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, defendeu, em declaração divulgada no anúncio, que os estabelecimentos tenham liberdade para escolher seus parceiros.

A retomada, contudo, ainda não inclui o Rio de Janeiro. Segundo o vice-presidente da Keeta no Brasil, Danilo Mansano, a decisão contra a 99Food resolveu apenas parte das barreiras à expansão. A companhia afirma que os contratos de exclusividade do iFood continuam pesando sobre sua entrada na capital fluminense, que ficará para uma etapa posterior.