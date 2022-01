Celebridades como Kim Kardashian são processadas por promover criptomoeda

A empresária e socialite americana Kim Kardashian, o boxeador Floyd Mayweather, e o ex-jogador da NBA Paul Pierce estão sendo processados por investidores por promover a criptomoeda EthereumMax.

De acordo com informações da Bloomberg, a queixa apresentada no tribunal de Los Angeles alega que as celebridades são pagas para divulgar o token aos seus seguidores “fazendo com que os investidores comprem esses investimentos perdedores a preços inflacionados”. Segundo o processo, as celebridades impulsionam o preço para obter lucro. Kim Kardashian promoveu a criptomoeda em seu Instagram em junho do ano passado, influenciado 250 milhões de seguidores. Já Floyd Mayweather utilizou calções com propaganda do token em uma de suas lutas.

Após as divulgações das celebridades, a moeda digital valorizou, mas voltou rapidamente a suas mínimas. Em maio de 2021, chegou a registrar queda de mais de 80%, recuperou o fôlego em junho com um post da Kim Kardashian, mas depois veio abaixo novamente. Hoje acumula queda de 52,59% em um ano, sendo vendida a 0,00000010 reais, de acordo com a plataforma Coinbase. A ação coletiva pede restituição dos valores para os investidores que adquiriram a criptomoeda entre maio e junho de 2021.

Apesar do nome, a EthereumMax não tem nenhuma ligação com a famosa Ethereum. Os investidores também estão processando o grupo por trás da moeda, que é definido na queixa como “token digital especulativo criado por um misterioso grupo de desenvolvedores de criptomoedas”.