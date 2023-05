‘Kama Sutra fiscal’ e ‘drogas’: o que pensa ex-BC sobre novo arcabouço

O economista Gustavo Franco, um do pais do Plano Real, não está nada otimista com o novo arcabouço fiscal, apesar das mudanças promovidas no texto pelo relator Cláudio Cajado (PP-BA), com inclusão de gatilhos em caso de descumprimento das metas. Antes das alterações, ele classificou as novas regras econômicas como “Kama Sutra fiscal”, cheia de truques. Nesta quarta-feira, 17, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência da matéria por 367 votos a favor, 102 contrários e uma abstenção. o mérito deve ser votado na próxima semana na casa.

Entre amigos, o ex-presidente do Banco Central costuma dizer que tirou o país do crack com o Plano Real, mas que nada avançou desde então, e que o Brasil, hoje, é apenas “alcóolatra”. A analogia é em relação ao quadro macroeconômico do país. “As pessoas que fizeram o arcabouço não acreditam em responsabilidade fiscal”, lamentou.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, é autora do livro “Economia pós-pandemia: desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil”, em que ela define a antiga âncora fiscal como um atentado aos direitos humanos. “Quem acredita nisso não vai escrever um novo teto que limite gastos”, disse Franco.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante com a aprovação do novo arcabouço fiscal. Nesta quarta-feira, 17, ele afirmou que há expectativa pela definição do caráter de urgência de ocorrer nesta quarta. Já para a votação em plenário a estimativa é que ocorra na próxima semana.

Para aprovação do texto, são necessários os votos de pelo menos 257 dos 513 deputados tanto na votação da urgência quanto para a aprovação do projeto de lei. Após passar pelo plenário da Câmara, o texto vai para o Senado Federal e, se aprovado, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

