Justiça suspende venda da fatia da Oi na V.tal avaliada em R$ 4,5 bilhões

O desembargador relator da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a venda da participação da Oi na V.tal para a BGC Fibra Participações e fundos de investimentos do BTG Pactual. A informação foi divulgada em comunicado ao mercado na noite deste domingo, 28.

Com a decisão monocrática, fica suspenso o processo de venda da participação, avaliado em 4,5 bilhões de reais. A medida foi tomada após recursos apresentados por credores da Oi.

A V.tal é a maior empresa de infraestrutura digital neutra das Américas e detém a maior rede de fibra óptica do Brasil. A companhia atua no mercado de atacado de telecomunicações, alugando sua infraestrutura de redes e cabos para operadoras e provedores regionais que oferecem serviços ao consumidor final.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento do assunto objeto deste comunicado”, informou a Oi.