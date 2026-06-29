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Justiça suspende venda da fatia da Oi na V.tal avaliada em R$ 4,5 bilhões

Negócio previa a venda dos ativos para a BGC Fibra Participações e fundos de investimentos do BTG Pactual.

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 07h45
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A medida foi tomada após recursos apresentados por credores da Oi (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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O desembargador relator da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a venda da participação da Oi na V.tal para a BGC Fibra Participações e fundos de investimentos do BTG Pactual. A informação foi divulgada em comunicado ao mercado na noite deste domingo, 28.

Com a decisão monocrática, fica suspenso o processo de venda da participação, avaliado em 4,5 bilhões de reais. A medida foi tomada após recursos apresentados por credores da Oi.

A V.tal é a maior empresa de infraestrutura digital neutra das Américas e detém a maior rede de fibra óptica do Brasil. A companhia atua no mercado de atacado de telecomunicações, alugando sua infraestrutura de redes e cabos para operadoras e provedores regionais que oferecem serviços ao consumidor final.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento do assunto objeto deste comunicado”, informou a Oi.

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