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Economia

Justiça suspende decisão que liberou o funcionamento de três bets

Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online permanecem suspensas

Por Redação 6 nov 2026, 21h07
Pessoa segura um celular exibindo Acesso bloqueado em tela escura, enquanto um monitor ao fundo mostra a mesma mensagem em fundo azul, detalhando o bloqueio de plataformas de apostas por Medida Provisória nº 1.394/26 até setembro de 2026
Com as bets fora do ar, usuários estão sendo encaminhados para página do governo com orientações sobre a mudança (Joédson Alves/Agência Brasil)
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A segunda instância da Justiça Federal em São Paulo derrubou nesta sexta-feira (6) a liminar que autorizou o funcionamento de três casas de apostas online.

A decisão de liberar as bets foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), após um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Com a decisão, a liminar que liberou as plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, todas pertencentes à CDA Gaming, ficará suspensa até decisão final do tribunal.

No mês passado, o governo federal proibiu o funcionamento das empresas que operam sites de apostas online, conhecidas como bets.

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(Agência Brasil)

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