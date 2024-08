Justiça revoga prisão preventiva de ex-CEO da Americanas

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF-2) revogou o pedido de prisão preventiva de Miguel Gutierrez, o ex-CEO da Americanas acusado de envolvimento no escândalo contábil na Americanas. O habeas corpus foi concedido nesta terça-feira, 20, pelo desembargador Flavio Lucas. A informação é de Raquel Landim, colunista do UOL.

Em junho, Gutierrez foi preso pela Interpol em Madrid, onde mora atualmente. Ele foi liberado no dia seguinte pelas autoridades espanholas, mas teve seu passaporte retido e assinou o compromisso de se apresentar à Justiça regularmente. Na mesma época, no Brasil, a Polícia Federal PF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas, também suspeitos de envolvimento na fraude de 25,3 bilhões de reais.

O pedido de prisão preventiva, no entanto, seguia aberto no Brasil, que também solicitava a extradição do executivo. Nesta terça, o juiz acatou o argumento da defesa de Gutierrez de que não houve “fuga de jurisdição”, já que, mesmo morando na Espanha, o executivo continuou a comparecer aos depoimentos no Brasil. Desta forma, portanto, não haveria necessidade de prisão preventiva.