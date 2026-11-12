Justiça nega recurso que pedia indenização da Bombril por analogia de cabelo crespo a esponja de aço

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeito o recurso referente a uma ação civil pública que pedia a responsabilização civil da Bombril por discriminação ao fazer a analogia de uma de suas marcas de palha de aço ao cabelo crespo. As informações são da coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A ação, que pedia uma indenização de 1 milhão de reais por danos morais coletivos, diz respeito à Krespinha, marca lançada pela empresa em 2020 e retirada de linha ainda no mesmo ano após as polêmicas geradas à época. O slogan da propaganda dizia “ideal para limpeza pesada”.

O agravo interno foi apresentado pela ONG Criola e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH). Em decisões anteriores, a ação já havia sido rejeitada pela Justiça, que decidiu que não era possível comprovar que a publicidade configurava discriminação ativa ou intenção da Bombril de promover discriminação racial.