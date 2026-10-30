ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Justiça manda Meta excluir posts que incentivam demissão por motivos políticos

Decisão determina retirada de conteúdos do Instagram em 24 horas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h02 | Atualizado em 30 out 2026, 15h09
Mão segurando um celular com o logo da Meta em azul e branco, sobre um fundo escuro com o símbolo do infinito em neon azul
Meta, dona do Instagram, Facebook e Threads, foi obrigada pela Justiça a remover publicações que incentivam a demissão de trabalhadores por suas escolhas políticas (Marcin Golba/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Justiça manda Meta excluir posts que incentivam demissão por motivos políticos Priorize VEJA no Google

A Justiça do Trabalho determinou nesta quinta-feira (29) que a Meta, controladora do Instagram, Facebook e Threads, remova publicações que estimulam empresários a perseguir ou demitir funcionários por suas preferências políticas.

A decisão tem validade nacional e estabelece prazo de 24 horas, a partir da notificação da companhia, para a exclusão dos conteúdos identificados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A medida foi concedida pelo juiz Bruno José Perusso, da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo, em resposta a uma ação civil pública apresentada pelo MPT. O órgão acusa a plataforma de permitir a circulação de mensagens que incentivam a discriminação de trabalhadores em razão do voto.

Além de retirar as publicações, a Meta deverá informar aos usuários brasileiros de suas três redes sociais que a legislação proíbe o assédio eleitoral nas relações de emprego. O comunicado deverá permanecer disponível por cinco dias consecutivos.

Siga
Continua após a publicidade

A decisão é provisória e foi tomada antes do julgamento definitivo da ação, que também inclui um pedido de indenização de R$ 50 milhões por danos morais coletivos.

Justiça distingue opinião política de discriminação no trabalho

Na decisão, o magistrado afirma que a liberdade de expressão não protege manifestações que incentivem a punição de trabalhadores por suas convicções políticas.

Continua após a publicidade

Segundo o juiz, existe uma diferença jurídica entre defender posições partidárias e estimular empregadores a adotar medidas discriminatórias contra seus funcionários.

“Uma coisa é externar opinião política ou crítica partidária; outra, inteiramente distinta e ilícita, é utilizar as plataformas digitais para instigar a punição de trabalhadores por suas escolhas ideológicas”, escreveu Perusso.

Continua após a publicidade

O magistrado também destacou que a possibilidade de dispensa sem justa causa, prevista na legislação trabalhista brasileira, não autoriza demissões motivadas exclusivamente pela preferência política do empregado.

A Constituição Federal assegura a liberdade de consciência e de convicção política, além de estabelecer princípios de igualdade e proteção contra práticas discriminatórias.

Continua após a publicidade

Meta terá de retirar posts também das recomendações

A determinação judicial estabelece obrigações específicas para a empresa, que vão além da exclusão das publicações.

A Meta deverá impedir imediatamente que os conteúdos indicados pelo MPT continuem sendo promovidos por seus mecanismos de recomendação, incluindo a aba Explorar do Instagram e as sugestões de Reels.

Continua após a publicidade

Os responsáveis pelos perfis atingidos deverão ser comunicados, em até 48 horas, de que suas publicações foram removidas por determinação da Justiça do Trabalho.

A empresa também precisará preservar os materiais retirados e seus respectivos registros técnicos até a conclusão do processo. A exigência busca garantir a disponibilidade dessas informações durante a tramitação da ação.

Redes sociais deverão exibir alerta sobre assédio eleitoral

Outra obrigação imposta à Meta é a divulgação de um aviso aos usuários do Instagram, Facebook e Threads no Brasil.

O comunicado deverá ser publicado em até 72 horas e permanecer visível por cinco dias consecutivos, informando que trabalhadores não podem sofrer punições profissionais em razão de suas escolhas políticas.

O texto aprovado pela Justiça estabelece que nenhum empregado pode ser exposto, prejudicado em processos seletivos ou dispensado por sua convicção, preferência ou manifestação política.

A decisão prevê multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento das determinações judiciais.

Indenização de R$ 50 milhões ainda será julgada

A liminar representa uma decisão inicial favorável ao Ministério Público do Trabalho, mas não encerra a disputa judicial.

Na ação civil pública, o MPT também pede que a Meta seja condenada ao pagamento de R$ 50 milhões por danos morais coletivos. O valor será analisado posteriormente, durante o julgamento do mérito.

O processo discute a responsabilidade da empresa diante da circulação de publicações que, segundo o órgão, incentivam práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

Por enquanto, a decisão se concentra na interrupção da divulgação dos conteúdos identificados, na preservação das provas e na informação aos usuários sobre a proibição do assédio eleitoral.

A liminar poderá ser contestada pela Meta nas instâncias superiores da Justiça do Trabalho.

Publicidade
TAGS:
Economia
Eleições 2026
Meta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).