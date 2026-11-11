ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Tríplex do Guarujá: Justiça manda liberar à OAS R$ 2,4 milhões do leilão de imóvel que chegou a ser atribuído a Lula

Quantia estava depositada em conta judicial desde venda do imóvel, em 2018; MPF se manifestou a favor do repasse

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 13h43 | Atualizado em 11 nov 2026, 14h44
O triplex do Guarujá
O triplex do Guarujá (Antonio Milena/VEJA)
Continua após publicidade
Tríplex do Guarujá: Justiça manda liberar à OAS R$ 2,4 milhões do leilão de imóvel que chegou a ser atribuído a Lula Priorize VEJA no Google

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou, nesta segunda-feira, 9, a devolução à OAS Empreendimentos de mais de 2,4 milhões de reais arrecadados com o leilão do tríplex de Guarujá (SP), imóvel atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava-Jato. O apartamento foi arrematado em 2018 por 2,2 milhões de reais, e o valor permaneceu depositado em uma conta judicial da Caixa Econômica Federal desde então, com atualização monetária.

A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, após manifestação favorável do Ministério Público Federal (MPF), apresentada em 3 de novembro. O processo tramita sob sigilo.

O magistrado considerou que o registro imobiliário mantinha o apartamento em nome da OAS Empreendimentos e que não havia decisão judicial vigente atribuindo a propriedade do imóvel a terceiros. Também avaliou que não existiam mais fundamentos jurídicos para manter os recursos bloqueados, uma vez que a ação penal relacionada ao caso havia sido encerrada.

Continua após a publicidade

O tríplex foi um dos principais elementos da acusação da Lava-Jato contra Lula, sob a alegação de que o imóvel teria sido oferecido pela construtora como vantagem indevida ao então ex-presidente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações impostas ao petista pela Justiça Federal de Curitiba, ao reconhecer a incompetência daquela vara para julgar os processos. Posteriormente, a ação penal referente ao apartamento foi arquivada em Brasília.

Siga
Continua após a publicidade

Antes da liberação dos recursos, também foi analisado se o imóvel ou o dinheiro obtido com sua venda estavam vinculados a acordos de colaboração premiada ou de leniência firmados pela OAS no âmbito da Lava-Jato. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o entendimento foi de que o tríplex e os valores do leilão não integravam as garantias desses acordos.

Continua após a publicidade

A decisão não envolve outro apartamento do mesmo condomínio cuja restituição também foi determinada pela Justiça. Nesse caso, o espólio de Marisa Letícia, ex-esposa de Lula, recebeu o direito ao ressarcimento dos valores pagos pela aquisição de uma unidade convencional do edifício, diferente do tríplex levado a leilão.

Publicidade
TAGS:
Caixa Econômica Federal
Justiça Federal
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Ministério Público Federal (MPF)
Operação Lava Jato
Tríplex do Guarujá
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).