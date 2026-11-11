Tríplex do Guarujá: Justiça manda liberar à OAS R$ 2,4 milhões do leilão de imóvel que chegou a ser atribuído a Lula

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou, nesta segunda-feira, 9, a devolução à OAS Empreendimentos de mais de 2,4 milhões de reais arrecadados com o leilão do tríplex de Guarujá (SP), imóvel atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava-Jato. O apartamento foi arrematado em 2018 por 2,2 milhões de reais, e o valor permaneceu depositado em uma conta judicial da Caixa Econômica Federal desde então, com atualização monetária.

A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, após manifestação favorável do Ministério Público Federal (MPF), apresentada em 3 de novembro. O processo tramita sob sigilo.

O magistrado considerou que o registro imobiliário mantinha o apartamento em nome da OAS Empreendimentos e que não havia decisão judicial vigente atribuindo a propriedade do imóvel a terceiros. Também avaliou que não existiam mais fundamentos jurídicos para manter os recursos bloqueados, uma vez que a ação penal relacionada ao caso havia sido encerrada.

Continua após a publicidade

O tríplex foi um dos principais elementos da acusação da Lava-Jato contra Lula, sob a alegação de que o imóvel teria sido oferecido pela construtora como vantagem indevida ao então ex-presidente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações impostas ao petista pela Justiça Federal de Curitiba, ao reconhecer a incompetência daquela vara para julgar os processos. Posteriormente, a ação penal referente ao apartamento foi arquivada em Brasília.

Continua após a publicidade

Antes da liberação dos recursos, também foi analisado se o imóvel ou o dinheiro obtido com sua venda estavam vinculados a acordos de colaboração premiada ou de leniência firmados pela OAS no âmbito da Lava-Jato. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o entendimento foi de que o tríplex e os valores do leilão não integravam as garantias desses acordos.

Continua após a publicidade

A decisão não envolve outro apartamento do mesmo condomínio cuja restituição também foi determinada pela Justiça. Nesse caso, o espólio de Marisa Letícia, ex-esposa de Lula, recebeu o direito ao ressarcimento dos valores pagos pela aquisição de uma unidade convencional do edifício, diferente do tríplex levado a leilão.