Acusação de fraude fiscal leva Neymar ao banco dos réus na Espanha

A Justiça da Espanha iniciou nesta segunda-feira, 17, o julgamento do atacante brasileiro Neymar Jr., acusado de fraudes fiscais durante sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. Além do astro brasileiro, seus pais e dirigentes do clube brasileiro e do catalão também são processados. A ação é movida pela empresa DIS e o Ministério Público espanhol. As acusações pedem a prisão de Neymar e multas para todos os envolvidos.

Neymar esteve presente no início do julgamento mas foi dispensado pelo juiz José Manuel Del Amo Sanchez de participar presencialmente após pedido da sua defesa. O juiz se declarou fã de futebol e alegou cansaço de Neymar para dispensá-lo após uma hora e meia do início do procedimento. ” Eu gosto muito de futebol. Sei que o senhor Neymar Júnior ontem estava em campo pelo PSG contra o Olympique de Marselha. Sei que estava fazendo seu trabalho e marcando um gol. Portanto, está dispensado e seus advogados saberão quando ele tem que voltar”.

Segundo o jornal espanhol ‘El Pais’ , a promotoria considera que Neymar assinou, em 2011, “contratos simulados com o Barça, ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e à DIS, grupo de empresários”. E, por isso, pede dois anos de prisão para o jogador, além do pagamento de multa de 10 milhões de euros (cerca de 54 milhões de reais) – o pedido da DIS é de cinco anos de prisão para o atleta, além da proibição de exercer a profissão pelo mesmo período.