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Justiça de SP aprova recuperação judicial da dona da Tok&Stok e da Mobly

Dona da Tok&Stok e da Mobly obtém proteção judicial para renegociar mais de R$ 1 bilhão em dívidas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h46
Tok
 (Tok&Stok/Divulgação)
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Justiça de SP aprova recuperação judicial da dona da Tok&Stok e da Mobly Priorize VEJA no Google

A Justiça de São Paulo aprovou o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Toky, holding que controla as varejistas Tok&Stok e Mobly. A decisão, proferida pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, permite que a empresa negocie suas dívidas com credores enquanto mantém as operações em funcionamento.

O grupo informou ao mercado que a medida abrange a holding e suas subsidiárias e faz parte de um plano para reorganizar um passivo superior a R$ 1 bilhão.

A recuperação judicial suspende temporariamente cobranças e execuções contra a companhia, abrindo espaço para a elaboração de um plano de pagamento que precisará ser aprovado pelos credores.

Fusão não foi suficiente para reverter crise

A decisão ocorre menos de dois anos após a fusão entre Tok&Stok e Mobly, anunciada em 2024 como uma tentativa de criar uma das maiores plataformas de móveis e decoração do país.

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A operação deu origem ao Grupo Toky e tinha como objetivo gerar ganhos de escala, integrar operações físicas e digitais e reduzir custos em um setor que vinha sofrendo com a desaceleração do consumo.

Na época, analistas avaliavam que a combinação dos negócios poderia fortalecer as empresas diante do avanço de concorrentes como a MadeiraMadeira e dos marketplaces de grandes plataformas de comércio eletrônico.

Os resultados, porém, ficaram abaixo das expectativas. Apesar das iniciativas de integração e corte de despesas, o grupo continuou acumulando prejuízos e ampliando seu endividamento.

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No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 55,2 milhões.

Juros altos atingem setor de móveis

Em seu pedido à Justiça, o Grupo Toky atribuiu parte das dificuldades ao cenário macroeconômico.

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O setor de móveis está entre os mais sensíveis ao custo do crédito porque depende fortemente de compras parceladas e do mercado imobiliário. Com juros elevados e maior cautela dos consumidores, itens considerados não essenciais costumam ser adiados pelas famílias.

Além disso, o aumento do comprometimento da renda com dívidas e a desaceleração do crédito ao consumo reduziram a demanda por produtos de maior valor agregado, como móveis e artigos de decoração.

Segundo a empresa, a combinação desses fatores afetou as vendas e agravou problemas de liquidez.

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Estoques e dívida pressionaram caixa

A companhia também relatou dificuldades operacionais relacionadas aos níveis de estoque, o que teria comprometido a capacidade de atender à demanda em determinados períodos.

Ao mesmo tempo, negociações com credores para reestruturar o passivo não foram suficientes para conter o crescimento das obrigações financeiras.

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“O alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando”, afirmou a empresa quando protocolou o pedido de recuperação judicial, em maio.

Pouco antes da solicitação, a companhia informou que fundos administrados pela SPX Private Equity negociavam a venda integral de suas participações no grupo, movimento que evidenciou a busca por alternativas para reforçar a estrutura financeira.

Recuperações judiciais batem recorde

O caso da Tok&Stok e da Mobly se soma a uma onda de recuperações judiciais que tem atingido empresas brasileiras desde o ciclo de alta dos juros iniciado em 2021.

Dados da Serasa Experian mostram que 2.466 empresas entraram em recuperação judicial em 2025, o maior número da série histórica iniciada em 2012.

Especialistas apontam que a combinação de crédito mais caro, crescimento econômico moderado e aumento da seletividade dos bancos elevou a pressão sobre companhias que já operavam com margens apertadas.

Nos últimos anos, empresas dos setores de varejo, construção civil, agronegócio e tecnologia recorreram ao instrumento para renegociar dívidas e evitar a falência.

Desafio será recuperar rentabilidade

Agora, o principal desafio do Grupo Toky será convencer credores de que a operação tem condições de voltar a gerar caixa suficiente para sustentar o negócio no longo prazo.

A empresa ainda possui marcas reconhecidas no mercado brasileiro de móveis e decoração e mantém uma presença relevante tanto no comércio eletrônico quanto em lojas físicas.

A recuperação judicial, contudo, evidencia as dificuldades enfrentadas por um segmento que prosperou durante a pandemia, mas que passou a conviver com a retração do consumo, a alta dos juros e uma concorrência cada vez mais intensa.

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