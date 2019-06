Justiça de SP aceita pedido de recuperação judicial da Odebrecht

A Justiça de São Paulo acatou nesta terça-feira, 18, o pedido de recuperação judicial da Odebrecht. Com dívidas de R$ 98,5 bilhões, a companhia pediu na segunda-feira, 17, a maior recuperação judicial da história do país. O grupo vinha sofrendo repetidos reveses desde que virou um dos pivôs da Lava Jato.

O pedido abrange 21 companhias, incluindo as controladoras Kieppe e ODBinv, e, no total, R$ 83,6 bilhões poderão ser renegociados judicialmente. As empresas operacionais, como Engenharia e Construção, Enseada e OR, ficaram de fora.

Os rumores de uma recuperação vinham desde a semana passada, mas a gota d’água foi o pedido de execução de uma dívida da Arena Corinthians pela Caixa. O banco tentava havia semanas receber garantias da companhia, a despeito de acordo feito por outros credores para evitar a saída judicial. No auge, a Odebrecht chegou a faturar R$ 132 bilhões e teve 193 mil funcionários