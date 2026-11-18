A utilização da marca Pizza Hut sem autorização para intermediar pedidos pelo aplicativo levou a Keeta a uma derrota na Justiça paulista. Em ação movida por representantes da rede no Brasil, a plataforma foi obrigada a excluir referências à pizzaria de seu serviço e condenada a pagar R$ 50 mil por danos morais, além de indenização por prejuízos materiais, que ainda será calculada.

O entendimento do juiz Fabio Henrique Prado de Toledo, da 3ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), é que a atuação da empresa não se limita à entrega de refeições. Ao reproduzir a identidade visual dos restaurantes, disponibilizar seus cardápios, conceder descontos e processar pagamentos, a plataforma pode levar o consumidor a acreditar que existe uma relação comercial autorizada com os estabelecimentos.

A discussão gira em torno da chamada compra intermediada, estratégia utilizada pela Keeta, controlada pela chinesa Meituan, para comercializar produtos de restaurantes que não mantêm parcerias com o aplicativo. Nesse sistema, o consumidor faz o pedido pela plataforma e um entregador se dirige à loja para adquirir o produto e realizar a entrega.

Na avaliação do magistrado, a informação de que a compra é intermediada não afasta os riscos de associação indevida com a marca. As empresas responsáveis pela Pizza Hut argumentaram que problemas ocorridos durante a operação poderiam comprometer a imagem da rede, mesmo sem participação direta dos estabelecimentos no atendimento aos pedidos.

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Além de determinar a retirada das referências à Pizza Hut, de seus elementos visuais e dos cardápios correspondentes, a sentença estabeleceu multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento, inicialmente limitada a R$ 1 milhão. A decisão foi assinada em 13 de novembro e ainda pode ser contestada.

O processo foi apresentado pela PHSR Master Franquia, responsável pela franquia da Pizza Hut no país, e pela Pimenta Verde Alimentos, operadora das unidades próprias da rede. Entre os documentos levados à Justiça estavam comparações entre pedidos feitos pelo aplicativo da Keeta e pelos canais autorizados da marca, com registros de diferenças nos prazos de entrega e avaliações dos consumidores.

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A decisão ocorre em meio a uma disputa mais ampla sobre a possibilidade de plataformas de delivery comercializarem produtos de estabelecimentos sem contratos de parceria. Em 10 de novembro, outro magistrado do TJSP havia rejeitado um pedido da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) para interromper de maneira abrangente a compra intermediada. Na ocasião, porém, a discussão não estava restrita à utilização de uma marca específica.

A Keeta argumenta que a compra intermediada é um projeto-piloto concebido para ampliar as alternativas disponíveis aos consumidores, especialmente em um mercado no qual contratos de exclusividade podem limitar a atuação de aplicativos concorrentes.

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A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também se posiciona favoravelmente à modalidade. Para a entidade, a iniciativa pode ampliar a concorrência entre plataformas, criar oportunidades para entregadores e gerar vendas adicionais para os estabelecimentos comerciais.