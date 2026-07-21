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Justiça aprova acordo de US$ 1,5 bilhão da Anthropic por direitos autorais

Empresa responsável pelo Claude indenizará autores e editoras de cerca de 500.000 livros obtidos em sites de pirataria

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h18
Foto da logo do aplicativo Claude em um celular.
O processo foi aberto em 2024 pelas escritoras Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson. Eles acusaram a Anthropic, responsável pelo chatbot Claude, de baixar e armazenar milhões de livros protegidos por direitos autorais sem autorização. (Matthias Balk/Reprodução/Getty Images)
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A Justiça dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira, 20, o acordo de 1,5 bilhão de dólares firmado pela Anthropic com autores e editoras que acusaram a empresa de inteligência artificial de utilizar livros pirateados no desenvolvimento de seus modelos. O valor equivale a aproximadamente 7,6 bilhões de reais na cotação atual.

A decisão foi assinada pela juíza federal Araceli Martínez-Olguín, do Tribunal Distrital do Norte da Califórnia. Considerado o maior acordo já registrado em um processo de direitos autorais nos Estados Unidos, o pagamento abrangerá cerca de 482.000 obras.

A previsão é que os detentores dos direitos recebam aproximadamente 3.000 dólares por livro, o equivalente a pouco mais de 15.000 reais. O valor será dividido entre autores e editoras quando houver mais de um titular dos direitos sobre a mesma obra. Mais de 91% dos trabalhos incluídos no processo já foram reivindicados pelos respectivos titulares.

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A juíza rejeitou contestações de participantes que consideravam a indenização insuficiente. Parte dos autores e das editoras optou por não aderir ao acordo e mantém ações separadas contra a Anthropic. A magistrada também autorizou o pagamento de cerca de 101,6 milhões de dólares aos advogados dos autores, abaixo dos 187,5 milhões solicitados pela defesa.

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O processo foi aberto em 2024 pelas escritoras Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson. Eles acusaram a Anthropic, responsável pelo chatbot Claude, de baixar e armazenar milhões de livros protegidos por direitos autorais sem autorização.

Treinamento foi considerado uso justo

O processo estabeleceu uma distinção entre o uso das obras para treinar sistemas de inteligência artificial e a maneira como os arquivos foram obtidos. Em 2025, o então juiz responsável pelo caso, William Alsup, decidiu que o treinamento de modelos com textos protegidos poderia ser enquadrado como “uso justo”, conceito da legislação americana que permite determinadas utilizações de obras sem autorização prévia.

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A decisão, porém, não isentou a Anthropic pela obtenção dos arquivos. Segundo o processo, a companhia montou seu acervo a partir de livros comprados e digitalizados legalmente, mas também de milhões de exemplares baixados de plataformas de pirataria, como Library Genesis e Pirate Library Mirror.

Alsup considerou que a compra e a digitalização dos livros eram legais, mas entendeu que o armazenamento das cópias pirateadas constituía uma violação independente dos direitos autorais. Essa parte do caso seria analisada por um júri, o que poderia expor a Anthropic a uma indenização muito superior. A empresa decidiu fechar o acordo antes do julgamento.

Como o processo foi encerrado sem chegar a uma instância superior, a decisão sobre o “uso justo” não estabelece uma regra obrigatória para toda a indústria americana. Outros tribunais ainda podem adotar interpretações diferentes em ações semelhantes.

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O desfecho também não encerra a disputa entre empresas de inteligência artificial e produtores de conteúdo. Google, Meta, Midjourney e OpenAI enfrentam processos sobre a utilização de materiais protegidos no treinamento de seus modelos. Na semana passada, editoras como Hachette, Cengage e Elsevier, além do escritor Scott Turow, apresentaram uma nova ação coletiva contra o Google, sob a acusação de utilizar livros sem autorização no desenvolvimento do Gemini.

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