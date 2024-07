Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Casa do Pão de Queijo

A Justiça aceitou o pedido de recuperação da Casa do Pão de Queijo. Com dívida estimada em 57,5 milhões de reais, a empresa fez o pedido em junho, incluindo em seu requerimento a fábrica e as 28 filiais próprias em aeroportos. As franquias da rede não entraram no pedido de recuperação da rede.

A decisão do juiz José Guilherme de Rienzo Marrey, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entende que foram cumpridos todos os requisitos legais para o procedimento e protege a empresa de execuções e bloqueio de bens por 180 dias. A consultoria empresarial F. Rezende foi nomeada administradora judicial. O juiz manteve ainda a decisão que negou a continuidade dos contratos de locação comercial.

Durante o processo de recuperação, a Casa do Pão de Queijo deverá submeter suas contas até o dia 15 de cada mês e fornecer regularmente os documentos solicitados pela administradora e pela apresentação de pareceres judiciais, em relatórios mensais.