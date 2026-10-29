ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Juros sobem e inadimplência das famílias avança no crédito livre, mostra BC

Taxa de atraso nesse segmento chegou a 8,1% em setembro; na carteira total, indicador ficou estável em 5%

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 08h44
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
Na carteira total do Sistema Financeiro Nacional (SFN), a inadimplência permaneceu estável em 5%, patamar 0,9 ponto percentual superior ao registrado em setembro do ano passado (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Juros sobem e inadimplência das famílias avança no crédito livre, mostra BC Priorize VEJA no Google

A inadimplência das famílias nas operações de crédito com recursos livres atingiu 8,1% em setembro, alta de 0,1 ponto percentual em relação a agosto e de 1,2 ponto percentual em doze meses. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira, 29. Nesse segmento, que reúne empréstimos e financiamentos com taxas livremente negociadas entre bancos e clientes, os juros médios para pessoas físicas também subiram, para 62,4% ao ano.

Na carteira total do Sistema Financeiro Nacional (SFN), a inadimplência permaneceu estável em 5%, patamar 0,9 ponto percentual superior ao registrado em setembro do ano passado. Entre as famílias, o indicador ficou em 6%, sem alteração no mês. Já entre as empresas, recuou 0,1 ponto percentual, para 3,3%.

Considerando empresas e pessoas físicas, a inadimplência no crédito livre ficou em 6,6%, também estável na comparação mensal. Nesse segmento, a taxa de atraso das empresas caiu 0,1 ponto percentual, para 4,2%.

Os juros, por sua vez, avançaram. A taxa média das novas contratações de crédito atingiu 32,4% ao ano em setembro, aumento de 0,2 ponto percentual no mês e de 0,9 ponto percentual em doze meses. O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa cobrada dos clientes, subiu 0,5 ponto percentual, para 21,6 pontos percentuais.

Siga
Continua após a publicidade

Nas operações com recursos livres, os juros médios chegaram a 49% ao ano, alta de 0,5 ponto percentual em relação a agosto. Para as empresas, a taxa avançou 0,4 ponto percentual, para 24,4% ao ano, com destaque para o encarecimento do capital de giro com prazo superior a um ano.

Para as famílias, o aumento foi de 0,6 ponto percentual, levando a taxa média a 62,4% ao ano. O resultado refletiu tanto mudanças na composição das operações quanto a elevação das taxas cobradas. Os juros do cartão de crédito rotativo subiram 6,8 pontos percentuais no mês.

Continua após a publicidade

O ritmo de expansão do crédito também perdeu força. O estoque total das operações do SFN somou 7,4 trilhões de reais em setembro, crescimento de 0,4% no mês. Na comparação em doze meses, a alta desacelerou de 9,4% em agosto para 8,6%.

A carteira destinada às empresas cresceu 1% no mês, enquanto a das famílias avançou 0,1%. Já as novas concessões de crédito recuaram 1,3%, descontados os efeitos sazonais. A queda foi de 3,4% nas operações com empresas, enquanto as contratações das famílias aumentaram 0,6%.

Continua após a publicidade

Os indicadores de orçamento familiar, divulgados com um mês adicional de defasagem, também subiram. O endividamento das famílias atingiu 50,1% em agosto, alta de 0,2 ponto percentual no mês. O comprometimento da renda com o pagamento das dívidas avançou na mesma intensidade, para 29%.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).