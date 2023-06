Juros são principal entrave para acessar crédito, apontam indústrias

Giro VEJA - quarta, 7 de junho

A desaceleração da inflação e o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas no STF são os destaques do dia

A véspera do feriado trouxe um respiro para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a notícia de que a inflação medida pelo IPCA superou as expectativas do mercado. Em doze meses, o indicador ficou em 3,94%, abaixo dos 4,04% que estavam sendo projetados. A desaceleração da inflação vem no embalo da alta de 1,9% no PIB anunciada no início do mês, contribuindo para aumentar as pressões lançadas pelo governo contra o Banco Central, pela redução dos juros