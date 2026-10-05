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Juros futuros fecham em forte queda após vitória de Flávio Bolsonaro no 1º turno

Ao vencer o primeiro turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro alimenta a expectativa do mercado de forte corte de gastos

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 19h10
Homem de terno azul e camisa branca, com microfone à frente, segura uma tesoura gigante verde e amarela, com estrelas azuis na lâmina, em um evento com a bandeira do Brasil ao fundo
TESOURAÇO Flávio Bolsonaro: mercado aguarda forte corte de gastos, em caso de vitória do senador (TV Celular Flávio Bolsonaro/Reprodução)
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Juros futuros fecham em forte queda após vitória de Flávio Bolsonaro no 1º turno Priorize VEJA no Google

Os juros futuros fecharam em queda nesta segunda-feira 5, após os resultados do primeiro turno da eleição presidencial. O recuo foi registrado ao longo de toda a curva futura, com destaque para os vencimentos mais longos. Os contratos com vencimento em dezembro deste ano recuaram 0,21% para 13,536%, e aqueles vencendo em outubro de 2027 caíram 4,42% para 12,855%.

Para prazos mais longos, a diferença é ainda maior. Contratos de futuros com vencimento em outubro de 2031 encerraram o dia a 12,75%, equivalente a um recuo de 8,86%. Os papéis de dez anos, com regaste em janeiro de 2036, baixaram 9,19% para 12,79%.

A queda dos juros reflete a avaliação dos investidores de que a eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição presidencial abriria espaço para um ajuste fiscal severo, o que viabilizaria uma queda expressiva da taxa básica de juros, a Selic.

A expectativa cresceu com o resultado de ontem, quando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou a votação em primeiro lugar com 47% dos votos, à frente dos 45% conquistados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição e seu quarto mandato.

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Outros sinais do bom humor do mercado foram a forte alta do Ibovespa nesta segunda. O principal índice da Bolsa brasileira encerrou o dia com valorização de 7,7% e pontuação recorde de 206 900 pontos. Ao mesmo tempo, o dólar recuou 4%, cotado a 5 reais para a venda.

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