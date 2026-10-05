Juros futuros abrem em forte queda com liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

A forte alta das ações nesta manhã de segunda-feira, 5, não é a única reação do mercado ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial. Um impacto relevante também é sentido no mercado de juros futuros, no qual os contratos recuam ao longo de toda a curva. Por volta das 10h15, nove dos onze contratos em negociação recuavam. Aqueles com vencimento em abril de 2028 caíam 6,10% e projetavam juros DI de 12,69%. Para os contratos com vencimento em janeiro de 2029, o recuo era de 6,28% para 12,83%.

As maiores quedas são registradas para os vencimentos mais longos, com destaque para os papéis que vencem em janeiro de 2026, que recuavam 6,50% e projetavam um juro DI de 13,17%. Nesta manhã, apenas dois contratos operavam em alta. Os que vencerão em janeiro do ano que vem subiam 0,63% para 13,53%. Já os de dezembro de 2029 avançavam 0,94% para 13,95%.

A forte queda dos juros futuros reflete o bom humor do mercado com a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno da eleição presidencial realizado neste domingo 4. Ao contrário do que indicava a maioria das pesquisas, o filho de Jair Bolsonaro avança para o segundo turno com 47% dos votos válidos, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), que angariou 45% dos votos.

Mais do que uma preferência partidária, o mercado avalia que Flávio Bolsonaro é o mais comprometido com o forte ajuste fiscal de que o Brasil precisa para colocar as contas em dia e estancar o crescimento da dívida pública. Durante o terceiro mandato de Lula, a dívida bruta saltou de 72% do produto interno bruto para 83%, impulsionada pela farra fiscal que alimentou medidas populistas.

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Sem criar as condições necessárias para que as empresas investissem e ganhassem produtividade, o dinheiro despejado por Lula na economia se transformou em inflação. Para piorar, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã catapultou as cotações internacionais do petróleo, encarecendo a economia como um todo.

A reação do Banco Central foi elevar a taxa básica de juros – a Selic – e, depois, mantê-la em níveis contracionistas para esfriar a economia e conter os preços. O resultado foi uma queda de 0,4% no consumo das famílias no segundo trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, os investidores passaram a cobrar um maior prêmio de risco para financiar a dívida pública inflada por Lula.

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Diante desse histórico, o mercado não se convenceu de que o presidente, que disputa seu quarto mandato, terá vontade pessoal para ajustar as contas. As recentes e desencontradas declarações de sua equipe de campanha tampouco ajudam. O coordenador do programa petista, Sergio Gabrielli, chegou a classificar de fake news a crise fiscal enfrentada pelo país – cujos superávits primários foram gerados às custas de medidas de exceção como a exclusão de gastos das contas, bloqueios e contingenciamentos de verbas. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, percorre a Faria Lima (o coração financeiro do Brasil), prometendo um ajuste, caso Lula vença no dia 25 de outubro.

Já seu adversário sinalizou maior compromisso com a redução de gastos durante a campanha. Inspirado no presidente argentino Javier Milei, que chegou à Casa Rosada empunhando uma motosserra que se tornou o símbolo do profundo corte de despesas que pretendia implementar, Bolsonaro prometeu um “tesouraço” nas contas.

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Se, de fato, ele for implementado, a menor pressão sobre os cofres públicos abrirá espaço para que os investidores cobrem prêmios menores para financiar o governo, ao mesmo tempo em que uma política fiscal contracionista, por si só, reduziria as pressões inflacionárias. Tudo somado, o Banco Central poderia cortar os juros mais rapidamente sem perder o controle da inflação. Daí, entende-se o motivo de os juros futuros recuarem nesta segunda-feira.